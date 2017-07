A K&H Bank korszerűsíti Pécs közvilágítását

Egyetlen ajánlattevőként a K&H Bank Zrt. korszerűsítheti Pécs közvilágítását nettó 1,4 milliárd forintért. A banknak nem csak lízingelnie kell a szükséges eszközöket, hanem fel is kell szerelnie, majd pedig üzembe kell helyeznie azokat.

Németh Géza, 2017. július 3. hétfő, 14:46

A tárgyalásos közbeszerzés eredményét az ajánlatkérő Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tette közzé a Közbeszerzési Értesítőben. A közlemény szerint: "a nyertes ajánlattevő feladata Pécs közigazgatási területén a meglévő közvilágítási hálózat aktív elemeinek (világítótestek) leszerelése, továbbá a vállalkozási elemekkel vegyes szállítási (adásvételi) és lízingszerződés keretében közvilágítási hálózat aktív elemek (világítótestek) beszerzése, a világítótestek üzembe helyezése és üzembeállítása. A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a projekt megvalósításhoz szükséges tervezés is. A nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok teljes körűen tartalmazzák a finanszírozástól (zárt végű pénzügyi lízing keretében) a beszerzésig és felszerelésig az eszközök üzembeállításától és az üzemkésszé tételig valamennyi elvégzendő feladatot a közbeszerzési dokumentumokban részletezetteknek megfelelően."

A közlemény nem tér ki arra, hogy ki lesz a K&H Bank alvállalkozója, aki elvégzi a technikai feladatokat, mivel a bank nyilvánvalóan csak lízingeli az eszközöket. Arra sem tér ki az ajánlatkérő, hogy miképpen mutatott be a bank - referenciaként - korábbi ilyen munkát. A szerződést a nyertessel június elsején kötötte meg az ajánlatkérő.

Milliárdos hitelt is felvesz a város

"Újabb milliárdos hitelt vesz fel Pécs közvilágítás-korszerűsítésre. Két éve Orbán Viktor vejének akkori cége, az Elios Innovatív Zrt. nyerte a közbeszerzést, most a K&H Bank, amely a finanszírozója és a kivitelezője is a projektnek. Anno azt mondták a városházán, hogy azért nem pályázati pénzből finanszírozzák a korszerűsítés első ütemét, mert éppen nincs ilyen célú pályázat. Ezek szerint most sincs" - írta meg elsőként a hírt a Szabadpecs.hu.