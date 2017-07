A K&H Bank lízingeli Pécs közvilágítását

Milliárdos hitelt is felvesz a város

"Újabb milliárdos hitelt vesz fel Pécs közvilágítás-korszerűsítésre. Két éve Orbán Viktor vejének akkori cége, az Elios Innovatív Zrt. nyerte a közbeszerzést, most a K&H Bank, amely a finanszírozója és a kivitelezője is a projektnek. Anno azt mondták a városházán, hogy azért nem pályázati pénzből finanszírozzák a korszerűsítés első ütemét, mert éppen nincs ilyen célú pályázat. Ezek szerint most sincs" - írta meg elsőként a hírt a Szabadpecs.hu.