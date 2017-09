A kormány közel egymilliárddal támogatja egy német cég beruházását

A magyar kormány 968 millió forinttal támogatja a német tulajdonú Diehl Aircabin Hungary Kft. 2,76 milliárd forintos beruházását, a repülőgép-alkatrész gyártásával foglalkozó vállalat Debrecenben mérnökközpontot alakít ki, ezzel magas hozzáadott értéket képviselő 150 új munkahelyet hoz létre - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az MTI tudósítása szerint.

A miniszter emlékeztetett arra, a Diehl Aircabin az idén nyáron jelentette be, hogy bővíti az 565 munkavállalót foglalkoztató nyírbátori gyártóbázisát, ahol további 230 dolgozónak teremt új munkahelyet, a debreceni mérnökközpont beruházással együtt a német családi vállalkozás Magyarországon mintegy ezer embernek ad majd munkát.

A bejelentett beruházás is jelzi, a magyar gazdaság új dimenzióba lép - véli Szijjártó Péter. A Made in Hungary helyett az Invented in Hungary szakaszba szeretne érkezni, ahol nemcsak a gyártás, hanem a kutatás-fejlesztés is Magyarországon történne. Ehhez fontos, hogy minél több nemzetközi vállalat pozitív tapasztalatot szerezzen Magyarországon a gyártás során.

A német Diehl repülőgép-alkatrész gyártásában világpiaci első helyen áll, a világ 80 helyszínén folytat tevékenységet, és 16,5 ezer munkavállalót foglalkoztat, többi között első számú beszállítója az Airbus, a Boing, az Aerocopter gyáraknak - ismertette Szijjártó Péter.

A miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy újabb német vállalat döntött magyarországi beruházás mellett. A magyar-német gazdasági kapcsolat fontosságát hangsúlyozva Szijjártó Péter elmondta: az idei első hat havi adatok alapján előfordulhat, hogy az év végén a két ország közötti kereskedelmi forgalom meghaladja az 50 milliárd eurót, amire eddig nem volt példa. Az első fél évben 8 százalékkal bővült a magyar-német kereskedelmi forgalom, a magyar export 7 százalékkal emelkedett, és meghaladta a 13,5 milliárd eurót. Emlékeztetett arra, hogy a legutóbbi adatok alapján Németország és a visegrádi országok közötti kereskedelmi forgalom 55 százalékkal haladta meg a német-francia forgalmat.

Rainer von Borstel, a Diehl Aerosystems Division vezérigazgatója a sajtótájékoztatón kiemelte, hogy a nyírbátori kedvező tapasztalatok alapján és a magyar gazdaság lehetőségeivel élve döntöttek a debreceni mérnöki szolgáltató központ létrehozásáról.

A nyitóképen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Rainer von Borstel, a Diehl Aerosystems Division vezérigazgatója és Volkmar Karl Wenzel német nagykövet látható, a beruházásról tartott sajtótájékoztatón a Külgazdasági és Külügyminisztériumban, forrás: MTI Fotó/Balogh Zoltán.

