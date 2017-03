A kormány marasztalja az Opel új tulajdonosát

A magyar kormány feladata és felelőssége, hogy minden feltételt biztosítson ahhoz, hogy az Opel új tulajdonosa a magyarországi tevékenység bővítésében és fejlesztésében legyen érdekelt - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Szentgotthárdon, az Opel-gyárban, a gyártás megkezdésének 25. évfordulójának alkalmából tartott ünnepségen.

Több kormánydöntés is született, amely PSA-csoport számára vonzóvá teheti a szentgotthárdi gyár fejlesztését, példaként említette a társasági adó szintjének csökkentését, a kutatási-fejlesztési adókedvezményeket, a kedvező beruházásösztönzési rendszert - írja az MTI.

Az Opelnek nagy szerepe volt abban, hogy Magyarország a rendszerváltás óta az autóipar fellegvárává vált Európában. A magyarországi autóipar termelési értéke tavaly elérte a 7874 milliárd forintot, ennek 92 százaléka export volt - mondta Szijjártó Péter.

Új lehetőségként értékelte a PSA és az Opel/Vauxhall egyesítését Karl-Thomas Neumann, az Opel/Vauxhall elnök-vezérigazgatója, ebből a megfogalmazása szerint új Európa-bajnok születhet. A további növekedést az szolgálja, ha az Opel valódi német márka marad. Szólt arról is, hogy a 2016-ban az év autójává választott új Opel Astrákban is Szentgotthárdon készült "szív dobog", és a márka új zászlóshajójába a genfi autószalonban bemutatott Insigiába is szentgotthárdi motor dolgozik majd. 2020-ig 29 új modell bevezetését tervezik, idén ebből hetet mutatnak be.

Az ünnepséget összekötötték az Opel legfrissebb modellje, az új Insignia magyarországi premierjével. A modellt 1,5 literes turbó benzinmotorral szerelik, amely a szentgotthárdi Flex-gyárban készül.

Az Opel szentgotthárdi gyárában az összeszerelés éveiben 85 ezer Astra és Vectra személygépkocsi készült, az elmúlt negyedszázad alatt pedig összesen 9 millió motort és 2 millió hengerfejet gyártottak

A szentgotthárdi gyár tulajdonosa összesen 1,4 milliárd eurónyi, 430 milliárd forintnyi beruházást, fejlesztést hajtott végre, három lépcsőben felépítették Európa legkorszerűbb flexibilis motorgyárát.

Szijjártó hangsúlyozta: a magyar kormány továbbra is arra törekszik, hogy lehetőségeihez mérten minden körülményt és feltételt úgy alakítson, hogy az Opel új tulajdonosa ne csak megtartsa, de továbbfejlessze a gyárat. Példaként említette, hogy csökkentették a társasági adó mértékét, amely szavai szerint legalacsonyabb az Európai Unióban - tudósított az MTI.