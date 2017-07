A magyar állam kiszáll a sikeres bankból

A magyar állam értékesíti a tulajdonrészét a Gránit Bankban - jelentette be Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a hvg.hu tudósítása szerint.

Domokos László, 2017. július 20. csütörtök, 11:52

A tervek szerint két szakaszban, nyílt tenderen értékesítik a pénzintézetet, nem tőzsdei bevezetésről van szó - írta a portál.Az eladás a kormány stratégiai célját követi: az állam már nem kíván a magyar bankrendszeren belül tulajdonos lenni - közölte Varga. Mára ugyanis sikerült elérni, hogy a hazai bankrendszeren belül a magyar tulajdoni arány kerüljön többségbe.

A bank pénzügyi és gazdaságpolitikai szempontból is teljesítette a kormányzati elvárásokat, ezért az NGM nyílt tendert ír ki a pénzintézetben lévő teljes, 36,5 százalékos állami részvénycsomag értékesítésére. A pénzintézet eredményei azt mutatják, hogy pénzügyi és gazdaságpolitikai szempontból is jó befektetésről hoztunk döntést - fogalmazott Varga Mihály. A Gránit Bank az elmúlt hét évben látványosan növelte üzleti aktivitását, három éve pedig már nyereséget is termel - sorolta a tárcavezető. Hitelei nagy részét a kis- és középvállalkozásoknak helyezte ki, digitális bankként pedig számos európai viszonylatban is jelentős innovációt vezetett be. A bank mára erős középbankká vált.

Az állami részesedést átlátható módon, nyilvános kétfordulós pályázat keretében értékesítik, a tranzakciót várhatóan 2017 végéig lezárják. Varga arra számít, hogy több ajánlatra is érkezik, az eladás pedig pénzügyi szempontból is eredményes lesz, az állam a befektetett összeg után jelentős hozamot el tud érni. Az indikatív ajánlatokat szeptember 1-ig lehet benyújtani, ezek elbírálásának határideje szeptember 11, majd következnejk a a jogi procedúrák, értékelés és a szerződések megkötése. A nyertes ajánlatról november végéig értesítik a pályázót, és év végéig lezárhatják a tranzakciót.

Már eddig is sokat változott a tulajdonosi struktúra

A Demján Sándor tulajdonában lévő Magyar Tőketársaság Zrt. 2010. május 7-én vette meg a Wallis Zrt.-től a Milton Bankot, amely korábban a német Westdeutsche Landesbank magyar leánybankja volt. A hitelintézet a tranzakciót követően kapta a Gránit Bank nevet.

Hegedüs Éva, a hitelintézet jelenlegi elnök-vezérigazgatója a tulajdonában lévő E.P.M. Tanácsadó Kft.-n keresztül a kezdetektől rendelkezik tulajdonrésszel. 2011-2012 között további 5 magánbefektető csatlakozott a nankhoz, és ezzel a többségi tulajdonos Magyar Tőketársaság Zrt mellett mintegy 20 százalékos lett a kisebbségi tulajdonosok részaránya. Az Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. június 20-án 2,58 milliárd forint tőkeemeléssel 49 százalékos tulajdonrészt szerzett, a menedzsmentjogok az alapító tulajdonosnál maradtak. Majd 2014-ben egy magánbefektetővel bővül a tulajdonosi kör, 2015-ben a Pannónia Nyugdíjpénztár, mint új magánbefektető és a magyar állam összesen 3,1 milliárd forint összegben emelt tőkét a bankban.

A Gránit Bank jelenlegi tulajdonosi struktúrája 2016-ban alakult ki. Ugyanis 2015. december 30-án 3,1 milliárd forint összegű tőkeemelés valósult meg, újonnan kibocsájtott törzsrészvények lejegyzésével, amelynek során a Pannónia Nyugdíjpénztár 1,4 milliárd, az állam pedig 1,7 milliárd forintot fektetett be. A tőkeemelést követően a bank saját tőkéje meghaladta a 8,1 milliárd forintot.

A piaci magánbefektetők személyi összetételében történt változás végleges lezárása is 2015 végén történt meg. Demján Sándor és Hegedüs Éva között létrejött korábbi megállapodás alapján Demján lehetőséget biztosított Hegedüsnek a tulajdonában lévő részvények megvásárlására, így utóbbi részesedése 33,8 százalékra nőtt, a többi magánbefektető 16,23 százalékot birtokol, a magyar állam tulajdoni aránya pedig 49.97 százalék. Demján Sándor a bank tiszteletbeli és örökös elnöke.

Majd 2016. áprilisben az MKB Nyugdíjpénztár 2 milliárd forinttal emelt tőkét, így a bank saját tőkéje 10,3 milliárdra emelkedett, ezzel az állam tulajdonosi részesedése 45 százalékra módosult - majd 2017-re 36,5 százalékra csökkent, miután a Pannónia Nyugdíjpénztár és az MKB Nyugdíjpénztár együttesen 1,12 milliárd forint összegű tőkeemelést hajtott végre.

Jó évet zártak

A Gránit Bank a tervezett 180 milliárd forintot meghaladva, 228 milliárd forint fölötti mérlegfőösszeggel zárta a 2016-os évet, miközben nyeresége is 240 millió forintra nőtt az előző évi 140 millió forinthoz viszonyítva - derül ki a március közgyűlésen. A pénzintézet hitelállománya 2016 végén meghaladta a 100 milliárd forintot, amely csaknem kétszerese volt a 2015 véginek. A hitelintézet betétállománya egy év alatt 55 százalékkal nőtt és meghaladta a 176 milliárd forintot, az ügyfélszám jelentősen bővült, több mint 30 ezer ügyfélszámlát kezel a bank.

A kormány elégedett a kisebbségi állami tulajdonban lévő pénzintézet fejlődésével - mondta akkor Varga Mihály a bank közgyűlésén az NGM közleménye szerint.