A magyar boltokba is kerülhetett a fertőzött tojásból - kommentált a hatóság

A Nébih korábbi állítása szerint a fertőzött termékből kizárólag étterembe szállítottak, viszont Nagy Attila, a hivatal igazgatóhelyettese az ATV Híradójának azt mondta, nem lehet kizárni, hogy boltokba is került a fertőzött tojásból.

Német bejelentésre az Európai Unió élelmiszerbiztonsági gyorsriasztási rendszerén (RASFF) érkezett ma délután tájékoztatás arról, hogy egy német vállalat Tamago Ei-Omelett-Block nevű, ázsiai jellegű fagyasztott, félkész termékében fipronilt mutattak ki. A termékből Magyarországra is szállítottak egy budapesti vállalkozáshoz, az Ázsia Gastro Élelmiszer Kft.-hez - emlékeztet a portál.

A német vizsgálati eredmények szerint a termékben kimutatható volt a szermaradék, de az egészséget nem veszélyeztető mennyiségben, így fogyasztása nem jelent egészségügyi kockázatot. A Nébih ettől függetlenül elrendelte az érintett tétel forgalomból történő kivonását. A visszahívásról a vállalkozó minden partnerét értesítette, amit a hatóság felé is igazolt.

A Nébih szakemberei 4 tétel (1 német és 3 lengyel származású) tojásban mutatták ki fipronil jelenlétét. A szermaradék mennyisége egyetlen esetben sem haladta meg a megengedett értéket.

Először a holland élelmiszerbiztonsági hivatal, az NVWA jelentette be hivatalosan, augusztus 2-án, hogy rovarirtószer-szennyezés gyanúja miatt bezártak 180 tojástermelő telepet. Az első hírek óta több Európai Uniós tagállamban is találtak szennyezett tojásokat, többek között: Belgiumban, Hollandiában, Franciaországban, Olaszországban, Szlovákiában, Spanyolországban és Németországban is.