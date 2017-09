A magyar milliárdos nagy üzletéről ír az iráni sajtó

Nagy magyar-iráni üzletről számol be a perzsa ország gazdasági sajtója. Az Ikarus nem csupán visszatérhet régi exportpiacára, hanem közös buszgyártásba is kezdhet egy ottani partnerrel. A magyar cég szaktudásával járul hozzá az üzlethez.

Komócsin Sándor, 2017. szeptember 26. kedd, 17:30

A magyarországi buszgyártó vállalat, az Ikarus sok év kihagyása után hamarosan újra megjelenhet Iránban - írta a Financial Tribune, az első iráni angol nyelvű gazdasági lap internetes portálja. A budapesti cég importmegállapodást írt alá a City Industries and Mines Development Grouppal, a City Bank of Iran különleges holding cégével.

A Financial Tribune ugyan - egy gazdasági sajtóorgánum esetén eléggé el nem ítélhető módon - nem írja le pontosan, melyik magyar cégről van szó, de Szijjártó Péter külügyminiszter idén februári bejelentése alapján (amelyet az MTI ismertetett) minden bizonnyal a Széles Gábor nagyvállalkozó érdekeltségébe tartozó Ikarus Global Zrt. az üzlet magyar résztvevője. (Széles 112 milliárd forint becsült vagyonnal a 6. a Napi.hu kiadásában megjelenő A 100 leggazdagabb listáján - a szerk.)

Több mint néhány száz

Az akkori bejelentés szerint több száz busz értékesítéséről lett volna szó, ám a friss sajtóinformáció ezer busz importjáról tudósít, amelyeket a következő két évben szállítanak le. Az Ikarusnak komoly múltja van Iránban, az 1990-es évekig, az ország atomprogramja miatt bevezetett szankciókig rengeteg magyar busz közlekedett az ottani utakon.

A megállapodás további részlete egy szándéknyilatkozat aláírása arról, hogy az Ikarus és az iráni ipari csoport közösen fog autóbuszokat előállítani a perzsa országban. A magyar fél a szaktudását adja az üzlethez, míg a helyiek a munkaerővel és a vassal veszik ki a részüket a buszgyártásból.

Az utóbbi egyezményről egyelőre nem adtak ki további információkat, így nem tudni, hogy a két fél további helyi partnerek bevonásával tervezi-e megkezdeni a gyártást, illetve hogy a City Industrial Group és az Ikarus zöldmezős beruházásban új üzemet épít-e ehhez.

Nagy lendület

A teheráni kormány az elmúlt időszakban nagy erőfeszítéseket tesz az elmúlt években lepusztult tömegközlekedés fejlesztése érdekében. A helyi vállalatok számos buszt adtak el az önkormányzatoknak és más állami intézményeknek.

Egyikük az Azhitechs, a fehérorosz Maz Trucks helyi képviselője, amely 400 CNG gázzal hajtott buszt értékesít Teheránnak és Tabriznak. Az első 200 Maz márkájú járművet a jövő év márciusáig szállítják le. Még korszerűbb, teljesen elektromos meghajtású buszokat értékesít a Karmania autógyártó, a kínai BYC hivatalos iráni képviselője. Ezeket a BYD gyártja. A villanybuszokat jelenleg tesztelik és hozzáigazítják a helyi közlekedési és környezeti feltételekhez.

