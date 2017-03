Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A meghökkentő plakátokat készítő céggel dolgozik az MNB

A bankjegycsere programjának kommunikációját is a New Land Media Kft.-re bízta az MNB, a cég szerződésben áll a Nemzeti Kommunikációs Hivatallal, és részt vesz az 1956-os emlékévhez kapcsolódó kampányban is.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) nettó 450 millió forintot költ kommunikációra - derül ki az uniós közbeszerzési értesítőből (TED). A közbeszerzésen kiválasztott, nagyenyedi székhelyű New Land Media Kft. feladata lesz a jegybank pénzügyi tudatosság növelése érdekében tervezett kampányainak lebonyolítása, a bankjegycsere-program kommunikációja, valamint egyéb médiatervezési és médiavásárlási, kreatív tervezési, kivitelezési, pr és rendezvényszervezési szolgáltatások ellátása.

A közbeszerzési kiírás szerint 14 hónapra, 2016 októberétől 2017 decemberéig kötöttek volna szerződést a nyertes céggel, az eredménytájékoztató szerint végül 2017. február 17-én szerződtek a Balásy Gyula tulajdonában lévő New Land Mediával.

A 2013 júniusában alapított, médiareklámmal foglalkozó New Land Mediának 2015-ig összesen nem volt annyi bevétele, mint amekkora értékű munkát elnyert most a jegybank tenderén (2013-ban 8,4 millió, 2014-ben 91,4 millió, 2015-ben pedig 109,9 millió forint volt a nettó árbevétele a Céginfo.hu adatai szerint).

Az MNB tenderén ajánlatot tett még az IJ. Kommunikációs Kft. és az Initiative Media Kft. közösen, a Network 360 Reklámügynökség Kft. az Affiliate Network Kft.-vel együtt, valamint a Mindshare Médiaügynökség Kft. az Impact Communications Kft.-vel.

MTI

A New Land Media és Balásy Gyula egy másik cége, a Lounge Design Kft. tavaly augusztusban nettó 400 millió forintos keretösszegű munkát nyert el - egyedüli ajánlattevőként - a Terror Háza múzeumot is fenntartó Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványtól az 1956-os emlékév kommunikációjához kapcsolódóan. A két cég feladata a lapok, közterületi és online hirdetési felületeken megjelenő tartalmak tervezése, valamint a médiatervezés és médiavásárlás.

A 2014-ben 298,6 millió, 2015-ben 392,5 millió forint nettó árbevételt elért Lounge Design a Miniszterelnökségnek is dolgozott, a 2013-2014-en kreatív feladatok ellátásra egyedüli ajánlattevőként szerződtek a társasággal, 150 millió forint keretösszeggel. A Lounge Design nevében fűződik a migránsplakátok készítése is.

A New Land Media és a Lounge Design jelenleg is tagja öt másik vállalkozással együtt a Nemzeti Kommunikációs Hivatal egy évre, 25 milliárd forint keretösszegű, reklámügynökségekkel kötött keretmegállapodásának.

