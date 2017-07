A miniszter nem volt elragadtatva a Hungaroringtől

Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter szerint szükség van arra, hogy a Hungaroring teljes körűen megújuljon, s 21. századi körülmények között fogadja a Forma-1-es Magyar Nagydíjra érkező csapatokat, pilótákat, nézőket.

Szász Péter, 2017. július 30. vasárnap, 13:52

"A pályára érve egyértelműen látható, hogy ráfér a kétszer kettő sávos lehajtó megépítése a környező területre, mert az év 365 napjából 65 napon biztosan szükség van rá, és nem mindegy, hogy a magyar futamra érkezők milyen tapasztalatokat gyűjtenek nálunk" - mondta az MTI szerint Seszták Miklós, aki a 32. magyar GP-t megelőzően a mogyoródi pályán - ahogy fogalmazott - elsősorban protokolláris látogatáson találkozott Chase Carey-vel, az F1-et irányító Formula One Group amerikai elnökével.

A miniszter megerősítette a Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszter által szombaton elmondottakat: a Hungaroring fejlesztésére 2019-ig 35 milliárd forintot költ a kormány.

"Értelemszerűen abban gondolkodunk, hogy a 2026 utáni időszakban is a versenynaptár része maradjon a Magyar Nagydíj, a fejlesztéseket pedig ennek megfelelően tervezzük meg" - jelentette ki Seszták Miklós, s hozzátette, a magyarországi pályának a felújítás során is meg kell őriznie tradicionális jellegét, mert a nézők és a pilóták is emiatt kedvelik.