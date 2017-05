A Mol nem jelenthette fel a számlacsaló partnereit

A Mol bár a partnereit megbüntette az áfás számlákkal való trükközés miatt, de az ügyekben nem tett feljelentést a Nemzeti Adó- és Vámhatóságnál, holott ezzel nem a vevőket, hanem az államot károsítják meg. A pénzbüntetésekből az Év töltőállomása díj alapját töltötték fel. A Mol szerint szabályosan jártak el - írja a 24.hu.

Szabó Dániel, 2017. május 30. kedd, 13:47

Elterjedt csalási módszer a benzinkutaknál, hogy az ügyeskedő kasszások hamis áfás számlákat állítanak ki az olyan autósoknak, akik nem várják meg a fizetésről szóló nyugtákat. Ilyenkor olyan cégek nevére, amelyeknek visszatérítés jár az üzemanyag-tankolás áfája után, számlákat állítanak ki, aki aztán ezt visszafizetik a számukra.

A 24.hu szerint a módszert a Mol is ismeri, ezért rendszeresen ellenőrzi is partnereit, a lap birtokába került dokumentumok tanúsága szerint volt olyan időszak, amikor a Mol egy hét alatt 170 ilyen csalást vett észre a benzinkútjainál, és ezekért külön-külön 10 ezer forintos kötbért is fizettettek a lefülelt csalókkal. A cég állítólagos sajátságos gyakorlata úgy nézett ki, hogy a biztonsági kamerák felvételein kigyűjtötték a szabálytalanságokat, több alkalom után számlánként büntettek, egységáron 10 ezer forintra.

Az ilyen csalás valójában egyetlen szereplőt károsít meg: az államot, amely kevesebb adóbevételhez jut. A jogszabályok szerint a Mol-nak ezért jelentenie kellett volna az eseteket a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV), azonban a portál úgy tudja, hogy ezt általában nem tették meg. Állítólag ehelyett az "Év töltőállomása" díjalapjába utalták a büntetéseket és kötbéreket.

Maga az adóhatóság - a kutasok beszámolói alapján - ritkán tart próbavásárlásokat, helyette jövedéki ellenőrzésekkel szűri a visszaéléseket. Miközben más esetekben a NAV még külföldre is megkereséseket küld, hogy elcsípje az adócsalókat

A mintegy negyedrészben állami tulajdonú olajtársaság az újság megkeresésére azt válaszolta, hogy a Mol a jogszabályok adta lehetőségek szerint jár el minden olyan ügyben, amikor felmerül a szabálytalanság gyanúja. A cikk után megjelent közleményükben pedig részletezték, hogy ha egy konkrét benzinkutassal kapcsolatban tapasztalnak ilyet, akkor felszólítják a töltőállomást üzemeltető partnert, hogy váljon meg az érintett munkavállalótól.

Mivel a töltőállomás munkatársai a partner alkalmazottai, ezért a partner felelőssége, hogy ezt követően, hogyan jár el a munkatársaival kapcsolatban. Azokkal a partnerekkel, ahol súlyos vagy visszatérő szabálytalanságokat tapasztalunk, felbontjuk a szerződést. Állítják, a hazai jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően értesítik az illetékes hatóságokat.

