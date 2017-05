Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A Penny Market elárulta a legfontosabb számait

A Penny Market tavaly több mint 190 milliárd forint árbevételt ért el, ami 7 százalékos emelkedést jelent.

Sorozatban érkeznek a tavalyi céges eredmények, a legnagyobb bolthálózatok közül a Penny is közzétette legfrissebb adatait.

A diszkontlánc 2016-ban 190,3 milliárd forintos nettó árbevételt ért el, ez 6,7 százalékos emelkedést jelent az egy évvel korábbi 178 milliárd forintos forgalomhoz képest - derül ki a cég Céginfo.hu-n elérhető beszámolójából.

A forgalomnövekedéssel párhuzamosan a boltlánc nettó eredménye 488 millió forintra csökkent a 2015-ben elért 2,1 milliárd forintról.

A bérköltségeket is tartalmazó személyi jellegű kiadások is nőttek: 2016-ban megközelítették a 13 milliárd forintot, ami 2 milliárd forintos emelkedést jelent, amiben szerepet játszhat a béremelések mellett az is, hogy a boltlánc új üzleteket nyitott. A beszámoló szerint a Penny Marketnél a múlt év végén 3716-an dolgoztak.