A projektcég szerint nincs baj Pakson

A paksi telephely alkalmas az új blokkok befogadására - írja közleményében a MVM Paks II. Zrt. Az új blokkok építésére létrehozott projekttársaság szerint hónapokkal ezelőtt végigtárgyalt és lezárt ügyet próbál meg újdonságnak beállítani az atlatszo.hu cikkében - szerintük alaptalanul - a paksi telephely alkalmasságával kapcsolatban.

A telephelyengedély-kérelemmel kapcsolatos minden szükséges információ, adat nyilvánosan bárki számára hozzáférhető volt, és hozzáférhető ma is körülbelül 1200 oldalnyi terjedelemben - írja az MVM Paks II. Zrt. A vizsgálati eredmények, a szakértői és szakhatósági vélemények felhasználásával az Országos Atomenergia Hivatal 2017. március végén adta ki a telephelyengedélyt, megállapítva, hogy a telephely alkalmas az új blokkok építésére.

"Az atlatszo.hu cikkében beállítottal szemben az információk nyilvánosan elérhetőek voltak és ma is elérhetőek a projekttársaság honlapján. A tény, hogy a paksi telephely alatt aktív vető húzódik, nem új keletű, ez a nyilvánosan elérhető engedélykérelmi dokumentumokban is egyértelműen le van írva, a lakossági fórumokon, valamint a szakma tájékoztatása céljából a Magyar Tudományos Akadémián tartott ülések alkalmával is számos alkalommal elhangzott. Az aktív vető megléte nem kérdőjelezi meg a telephely alkalmasságát, ez akkor lenne így, ha a vetőről bebizonyosodna, hogy képes szignifikáns és maradó felszíni elmozdulást létrehozni. Ugyanakkor a széleskörű vizsgálatok (földtani és geomorfológiai térképezés, űrgeodézia, vízi szeizmika) alapján kizárható, hogy a vető jelentős (szignifikáns) maradó (permanens) felszíni elmozdulást lenne képes okozni, vagyis kizárható, hogy a vető kapabilis lenne" - olvasható a közleményben.

Az új paksi blokkokat a meghatározott telephelyjellemzőknek megfelelően tervezik és építik meg.

"Pontosan azért kellett elvégezni a paksi telephely-vizsgálatokat, hogy ezt szakszerűen meg lehessen tenni. A program keretében megállapításra kerültek a telephelyre jellemző, 100 000 évente visszatérő földrengés jellemzői: a vízszintes talajfelszíni gyorsulás 0,34 g-re adódott, ez lesz az új blokkok méretezési alapja. Ez kellően robosztus szerkezetet eredményez ahhoz, hogy egy földtani eredetű kezdeti eseménynél a létesítmény biztonsága biztosítható legyen" - áll a projektcég közleményében.