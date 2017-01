Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A Tescótól érkezett a Praktiker új igazgatója

Bagaméri László személyében új értékesítési igazgatója lett a Praktikernek. A szakember korábban a Tesco Global Stores több régiójának működési igazgatója volt, és a Tesco Express formátum magyarországi bevezetésénél is vezető szerepet vállalt.

Február 1-jétől Bagaméri László tölti be a Praktiker Kft.-nél az értékesítési igazgatói posztot.

A szakembert egy skandináv cégtől sikerült a barkácsláncnak elcsábítania, korábban a Tesco Global Stores formátum igazgatójaként, majd több régió működési igazgatójaként tevékenykedett, de részt vett a Tesco webshop kialakításában is. A Tesco Express formátum magyarországi bevezetésében is fontos szerepet töltött be 110 üzlet megnyitásával.

A szakember összesen több mint 20 éves hazai és nemzetközi kereskedelmi tapasztalattal rendelkezik multinacionális vállalatoknál. A barkácspiaci tapasztalatait a Baumaxnál szerezte, ahol áruházigazgatói pozícióban dolgozott Kecskeméten és Budapesten. A Praktikernél országszerte 20 áruház értékesítési csapatát irányítja majd.

Bagaméri a Kecskeméti Főiskola GAMF karán végzett 1997-ben, Londonban és Budapesten vett részt vezetői tréningeken.