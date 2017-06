Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A vidéki rádiókra is rástartoltak a kormánybarát médiacégek

Új versenytársa lett a vidéki rádiós frekvenciákért folyó versenyben Andy Vajna cégének: a HGY Invest által májusban alapított Regionális Rádió Kft.

Nemcsak Andy Vajna filmügyi kormánybiztos Radio Plus Kft.-je terjeszkedik a vidéki rádiós piacon, hanem új szereplőként a Kriskó Tibor tulajdonában lévő HGY Invest Kft. által májusban alapított Regionális Rádió Kft. is helyi rádiókat működtetne. Az NMHH frekvenciapályázatain indul az újonnan alapított cég, ezek között van Tatabánya, Székesfehérvár és Szolnok vételkörzetére kiírt is - derül ki a Világgazdaság cikkéből.

A Magyar Nemzet májusban írt arról, hogy összeütközésbe kerülhet egymással Andy Vajna és Habony Árpád miniszterelnöki tanácsadó a vidéki rádiós piac felosztásáért folyó harcban. Vajna terjeszkedése átnyúlhatott Habony felségterületére.

Ha sikeresen pályázik a Regionális Rádió Kft., akkor ezen helyi rádiók reklámidejét is a HGY Invest és az Atmedia Kft. által tavaly év végén alapított Radio Sales House Kft. (RSH) értékesíti majd - mondta Hanák Tamás a Regionális Rádió, s egyben a RSH ügyvezetője a lapnak. (Érdekesség, hogy mindkét új cég az MKB Banknál vezeti a számláját.). A december végén létrehozott RSH-hoz került már az állami rádiók, a Sláger FM és mintegy 60 helyi, illetve regionális rádió reklámidejének értékesítése.

Az RSH-t 51 százalékban a HGY Invest és 49 százalékban az Atmedia birtokolja. Az Atmedia tulajdonosa - a Habony Árpád miniszterelnöki főtanácsadó hitelezőjeként a sajtóban többször említett, a Tokaj Kereskedőház felügyelőbizottságát is megjárt - Tombor András által alapított Visus Invest Kft. Az Atmedia értékesíti többek közt az állami tévék és a TV2 reklámidejét is.

A HGY Investet a Hamu ás Gyémánt cégcsoportot felépítő Kriskó Tibor és - Rogán Antal egykori szomszédja - Csetényi Csaba közösen alapította 2010 szeptemberében, Csetényi 2015 októberében szállt ki a vállalkozásból. Az üzletemberek cégei részt vettek a kormányzati kommunikációs kampányokban is.