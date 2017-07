Akciós díjakkal pörgetnék a hitelezést

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. július 3-tól kedvezményes kezességvállalási díjakat vezet be. A díjakció keretében a vállalkozások egy éven keresztül, egyes esetekben közel 30 százalékkal csökkentett, kedvezményes díjakkal, beruházási hitelek esetében akár díjmentesen vehetik igénybe a kezességvállalási szolgáltatást - adta hírül a hitelintézet.

Domokos László, 2017. július 4. kedd, 09:37

Mostanra minden hetedik hitelhez kapcsolódik Garantiqa-kezességvállalás.

A cél, hogy egyre több és több hazai kis- és középvállalkozás tudjon megfelelő forráshoz jutni vállalkozása fejlesztéséhez, működéséhez. Az akciónk nyomán a beruházási hitelekhez kért kezességvállalásunk akár díjmentes is lehet - mondta Búza Éva, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. vezérigazgatója.

A társaság saját felmérése szerint minden ötödik mikrovállalkozás, illetve minden hetedik kisvállalkozás nem az igényelt mértékben jut banki finanszírozáshoz.

Tavaly rekordévet zárt a Garantiqa, amely 21 százalékkal, 443 milliárd forintra növelte garanciaállományát, ami több mint 540 milliárdos hitelkihelyezést tett lehetővé a hazai vállalkozásoknak. Erre az évre 23 százalékos bővülést tervez a cég, ami az első hónapok adatai alapján teljesülhet is.

A most bevezetett kedvezményes díjak rövid lejáratú hiteleknél a teljes garantált időszakra, hosszabb lejáratoknál pedig az első két évre érvényesíthetőek. Az akció keretében van olyan garanciakonstrukció, amely a csaknem 30 százalékos díjcsökkentésnek köszönhetően akár díjmentes is lehet a vállalkozások számára. Ide tartoznak mindenek előtt a beruházási hitelek, de ezek mellett a bankgarancia, illetve az EU-s támogatás önrészéhez, és az előfinanszírozáshoz kapcsolódó ügyletek is. Más konstrukciók esetében 8-15 százalékos a díjcsökkenés mértéke.