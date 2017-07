Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Állami cég startol az elektromos autókra

Szállodáknál és üzletláncoknál alakít ki elektromos töltőállomásokat az MVM Partner Zrt., hogy meghatározó piaci szereplő legyen az elektromobilitás területén. Az állami cég nem rövid távú megtérüléssel számol.

Ahhoz, hogy komoly piaci szereplővé váljunk, már most be kell lépni az elektromobilitás területére - mondta az NRGreportnak Bujáki Zsolt, az MVM Partner Zrt. Értéknövelt Szolgáltatások Igazgatóságának vezetője. A terjeszkedés első lépeseként a cég szálloda- és élelmiszerláncokkal együttműködve telepít elektromos töltőket. Már dolgoznak egy megfelelő infokommunikációs háttéren is, hogy a szolgáltatást egyszerűen igénybe vehessék a szállodák ügyfelei és a vásárlók.

A kiépítést már megkezdték: a Danubius Hotels csoportnál már három hotelnél építettek állomásokat, a cél az volt, hogy még a vizes vébére elkészüljenek a szolgáltatással. Az idegenforgalmi szektorban az állami vállalat infokommunikációs szolgáltatást is biztosítana, hogy a jövőben ne a szállodai személyzetnek kelljen ki-bekapcsolnia a töltőket, hanem a vendégek számláján vezessék a használatot.

Az MVM leánya az áruházláncok közül a CBA-val már sikeresen együtt dolgozik, de további partnerekkel tárgyal. A törvényi háttér is kedvez az elektromos autók piacának: meghatározott számú parkolóhellyel rendelkező napi fogyasztási cikkeket árusító üzleteket kötelezik arra, hogy elektromos töltőket telepítsenek - mondta el Bujáki a szakportálnak.

Profitot ugyan már most realizálni lehet a töltőállomások kiépítéséből, vagy az ahhoz kapcsolt szolgáltatások üzemeltetéséből, de nem számolnak rövid távú megtérüléssel. Egyelőre ugyanis megbecsülni sem lehet, hogy milyen mértékben terjednek el az elektromos járművek. Jó előjel a piacnak, hogy az állam két és fél milliárd forintért vesz ilyen autókat.

A Napi.hu együttműködik az NRGReport.com portállal.

