Áremelés jön az éttermekben?

Az éttermi mellett a szállodai áfa csökkentését és a szervízdíj bevezetését is szorgalmazták egy szakmai konferencián.

A vendéglátás áfájának idei és jövő évi csökkentése mellett a versenyképesség megőrzéséhez és a munkaerő megtartáshoz a szállodaiparban is elengedhetetlen az áfacsökkentés - állapította meg Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége (MSZÉSZ) általános alelnöke Az Utazó magazin konferenciáján.

A kedvezményes áfa bevezetése ugyan nem szerepel a közelmúltban közzétett adótörvény módosításban, de az MSZÉSZ - a Magyar Turisztikai Ügynökséggel - együtt lobbizik az öt plusz egy százalékos javaslat elfogadásáért, amelyben az egy százalék az ágazat marketingjét szolgálná.

Mivel a jól képzett munkaerő már elvándorol, az MSZÉSZ szerint a dolgozók megtartáshoz a kötelező 8-15 százalékos szervízdíj bevezetése is nagyban hozzájárulna.

Miközben vidéken elsősorban kisebb szállodák épülnek, Budapesten idén és jövőre 20 új, jellemzően közép- és felsőkategóriás hotel nyílik, ez mintegy 3 ezer új szobát jelent. Így olyan túlkapacitás jöhet létre, amely negatív árspirált generálhat. Eközben a az Airbnb terjedése is megdobta a kapacitást: van ahol már önálló épületeket emelnek a kevesebb adó és egyéb teherrel járó lakáshotel üzletágra alapozva. Az MSZÉSZ nem az üzletág betiltását, hanem az egyértelmű szabályozás megjelenését szorgalmazza - fogalmazott Flesch.

Miközben Szlovénia a közelmúltban úgy vált a 16 uniós országban már működő Hotelstars szállodaminősítő rendszer tagjává, hogy a szálláshelyek számára az egész országban kötelezővé tette a csatlakozást, Magyarországon a szállodai csillagoknál még nagy a szórás. Emiatt is lenne fontos a rendszer kötelező bevezetése nálunk is - vélekedett Géher Zoltán a Continental Hotel igazgatója.

Az Utazó magazin - a közönség és szakmai szavazatok alapján - 2016 legjobb szolgáltatóit is díjazta: az év üzleti szállodája a The Ritz-Carlton Budapest lett, wellness szállodája a miskolctapolcai Avalon Resort & Spa, konferencia szállodája a Continental Hotel Budapest, városi szállodája a Hotel Moments Budapest, új családbarát szállodája a noszvaji Tündérkert Hotel és Rendezvényközpont, családbarát szállodája a Kolping Hotel, szállodaüzemeltetője a Service4You Hotel Management, légitársasága a Turkish Airlines, utazási irodája az OTP Travel, wellnessfürdője a Hungarospa, gyógyfürdője a Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum, az év fővárosi étterme a Costes, vidéki étterme az Anyukám Mondta, all inclusive étterme a Trófea Grill Király utca, autókölcsönzője az Avis, városa pedig Nyíregyháza lett.