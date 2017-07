Áttörés az Aldinál és a Lidl-nél: magyar üdítő lepte el a polcokat

Az új, illetve újjáéledt hazai üdítőmárkákkal szemben sokszoros túlerőben vannak a multik ellen. Az egyik fiatal brand, azonban áttörést ért el a nagy diszkontláncoknál - számolt be a Forbes.hu

K. Kiss Gergely, 2017. július 16. vasárnap, 14:38

A Tikkadt Szöcske kólát egy lelkes és bevállalós házaspár, Neumann-Bódi Edit és Neumann Martin, illetve cégük, az Italműhely kft. indította országhódító útjára. Egyszerűen elunták, hogy akárhova mennek, mindenhol jó esetben is csak a két nagy világmárka nedűje elérhető, de sokszor azok közül is csak az egyik - értékelnek a portálon.

A kólaitalok esetében fontos, hogy legyen bennük kóladió, de az árral versenyző olcsóbb italokból ezt újabban gyakorta spórolják ki a gyártók. A Tikkadt Szöcskénél Afrikából importálják a kóladiót. Ezt az árban viszont nem lehet érvényesíteni, vállalják, hogy kisebb árréssel beérik.

Az Aldiba most szállítanak először, de ez egy néhány hétre szóló szerződés. A Lidlbe már többször is szállítottak hasonló konstrukcióban, fognak is, ezek a próbaidőszakot jelentik. A hasonló induló üdítőgyártók először általában a kisboltokkal tudnak szerződni, fontos ugrás a bekerülés az országos lefedettségű és nagy forgalmú hard diszkontokba - ezek nem kérnek annyit a kis cégektől, mint a legnagyobb kiskerláncok, sokkal támogatóbb szerződési feltételeik vannak. A jelenlét a diszkontokban nagy mértékben javítja a termék, a brand ismertségét, növeli a presztízsét.

