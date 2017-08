Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Auchan kontra Tesco: meddig tart a nyugalom?

Hasonló béreket fizethet az Auchan, mint a Tesco, de a szakszervezetek gyengébbek nála. Létszámcsökkenés az Auchannál ugyanúgy volt, mint a másik hipernél. Azt azonban még nem tudni, hogy a francia gyökerű lánc mit fog lépni bérügyben - összegez a Blokkk.com.

Az Auchan alaposan megnyomta fejlesztéseit az elmúlt években, hiszen még 2012-ben megvette a Cora hipermarketláncot, így akkor áruházai száma 12-ről 19-re nőtt, benzinkút hálózatot épített és megindította az online értékesítést is. És tervei szerint tovább bővíti hálózatát, szupermarketekkel, az első már meg is van - emlékeztet a portál.

A fejlesztések némi átrendeződést is sejtetnek a forgalmi adatokon belül - amelyről nincsenek nyilvános adatok.

Az Auchan esetében a vásárló szemével az is szembetűnő, hogy az utóbbi időben jelentősebben megnövekedett a saját márkás termékek súlya, ami alacsonyabb, vásárlócsalogató árszintet is feltételez és egy elmozdulás a diszkont fegyvertárak irányába.

Az Auchannál is csökkent a létszám

A Blokkk.com figyelmeztet, hogy az üzleti fordulónap eltolódása azt is jelenti, hogy a 2017 évi nagyobb minimálbérek is benne vannak valamilyen súllyal a beszámoló adataiban, hiszen a naptári év elejétől kötelező volt a magasabb szintre lépni. Ez azért a multi áruházakat kevésbé érintette, mivel ott magasabb volt a bérszint a hazaiakénál, de azért a hipereknél nyomást jelentett.

Az Auchan létszáma csökkent a 2016-os üzleti évben a korábbihoz képest, valamivel 2 százalék feletti arányban, pedig ez az üzleti év csaknem pontosan a vasárnapi boltzár eltörlésével együtt indult. A létszámcsökkenés az Auchannal munkaviszonyban álló dolgozókat jelenti, a kölcsönzött, diák munkaerőről, ami nem része az állományi létszámnak, nincs adat. A bérköltségek ugyanakkor mintegy 10 százalékkal emelkedtek, ami nem kevés a forgalom növekedéséhez képest.

Ki fizet több bért az eladóknak a hiperek közül?

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete egyébként még 2015 szeptemberében megállapodást kötött az Auchannal a 2016-os bérekről, melynek értelmében 2015. október 1-jétől a cég átfogó bérfejlesztést hajt végre az áruházi munkakörökben.

Az áruházlánc ezzel mintegy 1,2 milliárdos bérfejlesztést vállalt akkor. Az Auchan 2017-re újabb megállapodást kötött, melynek értelmében a cég 2016. november 1-től átfogó, átlagosan 14 százalékos béremelést vállalt az áruházlánc minden alkalmazotti munkakörben foglalkoztatott, amiből a paktum szerint mintegy 5 400 munkatárs részesül. Ennek a béremelésnek már lehetett valamilyen hatása a 2016. március végén zárult üzleti évben, de az időbeni ütemezés nem ismert.

A Blokkk.com szerint célszerű a két hipermarket lánc béradatait összevetni, hiszen hasonló jellegű a tevékenységük (és a Tesco üzleti éve is csúszik, neki február végére, tehát a minimálbér emelés hatása nála is benne van a számokban). Végül a különbség a fizikai dolgozók havi bére között 11 ezer forint az üzleti évet tekintve. De időközben persze ezek az átlagok változhattak is, hiszen egyrészt az Auchan éves szintű bérfejlesztésben állapodott meg a szakszervezettel és az időszaknak még nincs vége, a Tesco pedig már 176 ezer forintnál tart a legfrissebb ajánlatával a sztrájkkal fenyegetőző szakszervezeteknek.

Tehát azért égbekiáltó bérkülönbség nem valószínű a két hipermarketlánc között. Sőt. Egy különbség biztos: a Tesco béradatai nyilvánosak (legalább részben), az Auchan viszont nem hirdeti, hogy mennyit fizet a belépő dolgozóknak. Mindketten szép számban keresnek alkalmazottakat, honlapjaik tanúsága szerint.

A fordulónapi, az előző éves időszak átlagadatai egyébként a következők:



