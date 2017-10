Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Autóipari fejlesztés jön Szombathelyen

A szombathelyi LuK Savaria Kuplunggyártó Kft. újabb 3500 négyzetméter alapterületű gyártócsarnokot építtet a közeljövőben, amelyben a célgépgyártást, a szerszámüzemet és a köríves rugógyártás egy részét kívánják elhelyezni - mondta el Szigeti Tibor, a cég ügyvezető igazgatója az MTI-nek.

Az átadással a régi csarnokban is lehetőség nyílik fejlesztésekre, bővíthetik a hőkezelő és a présüzemet is. A dinamikusan fejlődő célgépgyártás az LuK számára stratégiai fontosságú terület, terveik szerint jövőre egy új lendkerék szalagot és egy új kuplungtárcsa szalagot is építenek.

Az ügyvezető igazgató elmondta, hogy a német Schaeffler-csoporthoz tartozó LuK-nál már több mint 15 éve zajlik saját termékfejlesztés, 2013-ban a fejlesztő részleget egy külön épületben helyezték el, amelyben százan dolgoznak új típusú lendkerekek és kuplungszerkezetek kifejlesztésén, tesztelésén. Emellett más részlegekben, például a köríves rugógyártásnál is dolgoznak kisebb fejlesztői csoportok. A Szombathelyen kifejlesztett termékeket a Schaeffler világszinten hasznosítja - jegyezte meg.

Az LuK idén megvásárolt egy több mint 34 ezer négyzetméteres földterületet, amelyen egy új munkavállalói parkolót kívánnak létesíteni, a jelenlegi parkoló helyén pedig 2018-ban egy 8 ezer négyzetméter alapterületű logisztikai bázis építését kezdik meg. (Ez vár Magyarországra - meddig nevethet a kormány?)

A 3500 embert foglalkoztató kft. bekapcsolódott a szakképzésbe és a mérnökképzésbe is, 32 gépészmérnök hallgató duális képzésében vesznek részt az ELTE Savaria Egyetemi Központtal együttműködve - mondta.

A kft. a napokban ünnepelte alapításának 20-ik évfordulóját. A cég 1997-ben egy zöldmezős beruházásban felépített 7500 négyzetméter alapterületű csarnokban kezdte meg a munkát, ma pedig a gyártóterület már meghaladja a 75 ezer négyzetmétert. Húsz év alatt megközelítőleg 120 milliárd forintot fordítottak beruházásokra, fejlesztésekre.

Az LuK Savaria Kft. a multinacionális Schaeffler-csoport 75 gyára közül a negyedik legnagyobb, a világon minden tizedik új autóba Szombathelyen gyártott kuplungot építenek be. Tavaly év végéig 88,5 millió kuplungot, 100 millió kuplungtárcsát, 37,5 millió kéttömegű lendítőkereket, 3,1 millió duplakuplungot és 13,2 millió kuplung kinyomó rendszert gyártottak az ügyvezető tájékoztatása szerint.

Az LuK Savaria Kft. nettó árbevétele 2016-ban 246,2 milliárd forint volt, 2017-ben pedig 266 milliárd forint körül alakul. Adózás utáni eredményük 2016-ban 13,7 milliárd forint volt, 2017-ben pedig 17,3 milliárd forint körüli nyereségre számítanak.

Képünk illusztráció. Forrás: Pixabay