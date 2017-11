Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Autósok, figyelem: fontos határidő közeledik

A péntek éjféli határidőig öt nap van hátra, a korábbi tapasztalatok alapján ezalatt még 30-40 ezer kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés (kgfb) felmondása várható - adta hírül a Netrisk.hu. A Biztosítás.HU szerint az átlagosan 26 százalékkal emelkedő díjak miatt akár 160 ezren is lecserélhetik kötelező biztosításukat.

Az év végi évfordulós szerződések felmondásainak legkésőbb december 1-jén éjfélig be kell érkezniük az illetékes biztosítóhoz. Emiatt pénteken már az összehasonlító portálok is csak korlátozásokkal fogadnak be ilyen megbízásokat - hívta fel a figyelmet a Netrisk.hu.

Annak az autósnak, akinek a jogszabályi feltételeknek megfelelő felmondása nem érkezik be a törvényi határidőn belül a biztosítóhoz, az alapesetben a következő egy évre megállapított új díjon viszi tovább a jelenlegi kötelező biztosítását. Ha ennek ellenére másik szerződést köt, az a törvény értelmében érvénytelen lesz, ezért célszerű a felmondásról időben és formailag megfelelő módon gondoskodni.

Ez a határidő csak a jelenlegi szerződés felmondására vonatkozik, új szerződés kötésére december 31-ig van lehetőség. Az új szerződés első díjrészletét legkésőbb március 1-jéig kell rendezni, ellenkező esetben azt a biztosítóknak a törvény szerint törölniük kell.

A Netrisk.hu-nál továbbra is három biztosító, a K&H, az Allianz és az Union köti az év végi évfordulós szerződések csaknem kétharmadát. Az eddig megrendelt szerződések baleseti adóval növelt átlagos díja 21 800 forint körül alakult. Azok az ügyfelek, akik váltottak, átlagosan 6 ezer forint körüli összeget takarítottak meg.

A Biztosítás.HU szerint az átlagosan 26 százalékkal emelkedő díjak 5-8 ezer forintos átlagos többletköltséget okozhatnak jövőre az autósoknak, akik közül ennek hatására idén többen hagyják el biztosítójukat, mint tavaly.

Az autósok növekvő számú elvándorlását a biztosítók között öt év után idén újra beindult verseny okozza - véli a biztosításközvetítő. Az emelések ellenére minden ötödik autós talált magának kedvezőbb díjat, és a 10 ezer forintos spórolás sem volt ritka.