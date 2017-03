Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Autósok, figyelem! Új időszak kezdődik az utakon

A téli időjárás miatt a burkolathibák is megszaporodtak a közúthálózaton, a Magyar Közút csütörtöktől megkezdi a javítási munkákat, amelyekre összesen tízmilliárd forintot költhet.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. csütörtökön hivatalosan is lezárta a téli útüzemeltetési időszakot, ami november 10-e óta tartott. A tavaszias időjárás beköszöntével így újra a kátyúzási, javítási munkákra helyezik a hangsúlyt a társaság szakemberei - írta a társaság közleményében.

Idén nem kellett meghosszabbítani a téli készenlétet, így csütörtöktől a társaság 93 mérnökségén elkezdődhetett a tavaszi munkákra való átállás. Az elmúlt négy hónapban a társaság gépei összesen 190 454 munkaórát teljesítettek, ezen időszak alatt 110 743 tonna sót, 1 228 tonna kalcium-klorid granulátumot, 3,81 millió liter kalcium-klorid oldatot és 6 543 tonna érdesítő anyagot juttattak ki a közel 32 ezer kilométernyi országos közúthálózatra.

Több lett az úthiba

A téli hónapokban, főleg az elmúlt hetekben a csapadékos időjárás és a fagyási-olvadási ciklusok gyakori váltakozása miatt a burkolathibák száma megnőtt a közúthálózaton is. A cég szakemberei télen is végeztek ideiglenes javítási munkákat hidegaszfalt felhasználásával, hogy a balesetveszélyes burkolathibákat kijavítsák, de a megfelelő körülmények ilyenkor jóval korlátozottabbak, hiszen télen is száraz és tartósan 0 fok feletti hőmérséklet szükséges a hidegaszfalttal történő burkolatjavítási munkákhoz - írja a Magyar Közút.

Tavasztól már újra nyitnak a melegaszfalt keverőtelepek, így tartósabb javítási munkákra van lehetősége a szakembereknek.

A kátyúkról információt a Magyar Közút elsősorban a saját útellenőri hálózatán keresztül szerez, több száz útellenőr járja meghatározott terv alapján a közel 32 ezer kilométeres közúthálózatot. A lakossági és egyéb bejelentéseket is köszönettel veszik, a jelzéseket igyekeznek beépíteni előzetes ütemterveikbe, a munkákat ütemezetten végzik. Első körben minden esetben a gyorsforgalmi és főutakon, majd a kevésbé forgalmas 4-5 számjegyű mellékutakon, végül a bekötőutakon avatkoznak be - ismerteti a társaság.

A kátyúzási, lokális javítási munkákra a Magyar Közút idén nettó 9,95 milliárd forintot költhet el, ez mintegy 146 ezer tonna aszfalt felhasználását teszi lehetővé.