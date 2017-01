Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Az Ikea lenyelte az áfacsökkentést

A bútorlánc éttermében az áfa ugyan csökkent, ám az árak maradtak a korábbi szinten.

Januártól 27 százalékról 18 százalékra csökkent az étlapáfa (éttermi áfa). A szabályozás életbe lépése az 1000-3000 forintos ételeknél 70-200 forintos árcsökkenést indokolhat, de ez csak elméletben van így, az éttermek dönthetnek úgy is, hogy nem csökkentik az árat, és ugyanazon az áron adják az ételeket, mint tavaly, így több marad a kasszájukban. Az Ikea éttermében az áfa csökkent, de az árak maradtak.

Tizennyolc százalék mustáros kivétellel

Tavaly ugyanis a reggeliért tíz dekánként 150 forintot számláztak. Most hétvégén szintén ennyit, utóbbit azonban már a 18 százalékos áfakulccsal. A rendszer bonyolultságát jelzi, hogy a 925 forintos Ikea-reggelihez két áfás számlát adtak. A debreceni-rántotta-paradicsom kombó 835 forint volt és 18 százalékos áfával számlázták. A 90 forintos előre csomagolt mustárra másik számla kellett, az ugyanis termékértékesítésnek minősül, tehát 27 százalékos az áfája.

Tény, hogy az Ikea minden további nélkül "lenyelheti" az adott termékeknél az áfacsökkentésből adódó pluszt, a reggelinél tíz dekánként mindössze durván 10 forintról van szó. Emellett a cég az utóbbi években - a Buksza emlékei szerint - nem nyúlt az árakhoz.

A szándék a fontos

Ahogy a mustáros példából látszik, a januártól életbe lépett étlapáfa-szabályozás nem egyszerű. Például nem mindegy, hogy milyen szándékkal megyünk étterembe vagy cukrászdába: fontos, hogy el akarjuk-e vinni vagy ott szeretnénk megenni az ételt/italt.

Ha elvitelre kérünk egy ételt vagy süteményt, ám időközben meggondoljuk magunkat és helyben szeretnénk megenni, akkor magasabb áfát kell fizetni. Fordított helyzetben, amikor az étteremben vagy cukrászdában fogyasztott ételből marad valamennyi és szeretnék elvinni a vendégek, akkor az alacsonyabb, 18 százalékos áfakulcs érvényes az ételmaradékra.

Mi az az étterem?

Az alacsonyabb áfa csak ott alkalmazható, ahol a kiegészítő szolgáltatások (például kiszolgálás, teríték és a tisztaság biztosítása) az adószabály számára is étteremmé teszik a helyet. Nagyon leegyszerűsítve az számít étteremnek, amely a KSH-besorolás alapján is az, valamint vannak például székek, asztalok, valamint leszedik az asztalt, azaz biztosítják a tisztaságot, de például nem feltétlenül kell pincérnek lennie az adott egységben. A bevásárlóközpontok, áruházak étkezdéi is lehetnek alacsonyabb áfások, annak ellenére, hogy nem feltétlenül az ételeket eladó éttermek tartják tisztán a helyet, hanem mondjuk a bevásárlóközpont vagy az áruház üzemeltetője. (Az Ikea-étterem ezért lehet alacsony áfás.)

Ugyanakkor egy piaci büfé már nem lehet alacsony áfás, ha nincsenek túlsúlyban az említett kiegészítő szolgáltatások, ezért ebben az esetben marad a 27 százalékos áfa.

