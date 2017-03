Az M7-est választotta a Tesco

Márciustól a sztrádán megy a budaörsi egységbe a Tesco-busz, a kőszegi boltot pedig kihagyja a helyi járat.

Márciusban újabb változások léptek életbe a Tesco-járatoknál. A Budapest és a budaörsi egység közötti busz eddig Budaörsön keresztül ment, márciustól azonban az őrmezői állomásról az M7-es sztrádán közlekedik. Szintén márciustól a kőszegi helyi buszjárat nem megy be az áruházhoz.

Járattörlésekkel indult az év

A boltlánc januárban és februárban is hozzányúlt a járataihoz: februártól megszűnt az esztergomi, a jászberényi, a nyírbátori, az oroszlányi, a siófoki, a székesfehérvári, a salgótarjáni áruházba járó busz, valamint a Miskolc Avas-áruház járata is. Januárban pedig törölte a szarvasi, a csepeli, a mohácsi járatot. A Budapest Váci úti áruházba január 1-től nem megy busz, a nagykanizsaihoz pedig nem kanyarodik be a helyi járat. (A Tesco-járatok megszűnéséről, valamint a vásárlók és a cég reakciójáról ebben a cikkünkben olvashat részletesen.)

A Tesco a járattörléseket kérdésünkre akkor az alacsony kihasználtsággal indokolta. Egyúttal közölték, hogy "2017. február 1. után csak egyéni utazással tudják vásárlóink a Tesco jászberényi, miskolc-avasi, nyírbátori, oroszlányi, salgótarjáni, siófoki, székesfehérvár-aszalvölgyi áruházát megközelíteni, ugyanakkor az áruházak továbbra is elérhetők a helyi járatokkal". A buszjáratok törléséről szóló - januárban kiadott - eredeti Tesco-közleményben csak annyi szerepelt, hogy megszűnik az esztergomi járat. Később azonban a cég a Napi.hu-nak adott válaszában és a saját oldalán is pontosította az esztergomi helyzetet, ott ugyanis két járat működik. Ezek körül csak az egyik, az áruház és Párkány között közlekedő buszt törlik. A másik, a bolttól a Pilismaróti vám felé járó ingyenes busz továbbra is megmarad, emellett az esztergomi egység, a cég szerint a helyi járatokkal is elérhető.