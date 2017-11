Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Az MFB is Kína felé kacsintgat

A Kína-Közép-Kelet-Európa csúcstalálkozó egyik elemeként aláírták a Kínai-Közép-Kelet-Európai Bankközi Szövetség megalapításáról szóló megállapodást. A Budapesten zajló tárgyalásokkal párhuzamosan a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) tulajdonában álló MFB Invest Zrt. és a kínai tulajdonban álló Chi Fu Investments képviselői szándéknyilatkozatot írtak alá egy közös magántőkealap létrehozásáról.

A Chi Fu Investments és az MFB Invest közös alapja a tervek szerint magyar vállalatokba fektet tőkét, jelentősen hozzájárulva a vállalkozások nemzetközi versenyképességének növeléséhez. Az alap tőkéjéhez 50-50 százalékban járul hozzá a Chi Fu és az MFB. A szándéknyilatkozat aláírását követően véglegesítik a tőkealap létrehozásának részleteit, az alap várhatóan 2018 közepén kezdheti meg működését. (Olyan vonat indult el Magyarországról, mint még soha.)

Az MFB közleménye kitér arra is, hogy a China Development Bank (CDB) 2015-ben tett javaslatot a Kínai - Közép-Kelet-Európai Bankközi Szövetség létrehozására. A Kína és 16 térségbeli ország között már létező együttműködés alapján a szervezetbe az adott országok fejlesztési bankjait, intézményeit hívták meg a gazdasági-pénzügyi együttműködés erősítése, valamint további üzleti alapú együttműködési lehetőségek kidolgozása érdekében - írja az MTI.

Az előkészítő folyamat lezárásaként az együttműködési megállapodást hétfőn írták alá az MFB és a CDB képviselői. A szervezet egyéves elnökségi feladatait annak az országnak a fejlesztési intézménye látja el, amelyik a Kína, valamint a közép-kelet-európai országok éves vezetői találkozójának házigazdája volt, így most a sort az MFB elnöksége nyitja meg. A tisztség a fejlesztési intézmények munkájának összehangolása mellett ráirányítja a figyelmet a hazai fejlesztési prioritásokra, az MFB-nek magyar gazdaságban betöltött szerepének fontosságára is. A tervek szerint Budapesten nyílik egy koordináció központ is, amely az operatív irányításban nyújthat segítséget CDB számára - közölte az MFB.