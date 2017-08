Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Az MNB-nél dolgozna? Érkeznek a pályázatok

Szeptember 1-jén New Yorkban nyit kapcsolattartó irodát a Magyar Nemzeti Bank (MNB), így közvetlen összeköttetése lesz a világ egyik pénzügyi és innovációs központjával - közölte a jegybank csütörtökön az MTI-vel. Új embereket is keresnek majd.

Az új MNB-iroda kiemelt célja a New York-i Fedhez és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó Federal Reserve System tagbankokhoz fűződő kapcsolatok erősítése. Indoklásuk szerint az így szerezhető információk alapvetően befolyásolhatják a nemzetközi és a magyar pénzügypolitikai és gazdaságpolitikai döntéseket is. Hangsúlyozták, hogy az amerikai nagyvárosban számos más európai jegybank is működtet kapcsolattartó központot.

2015-ben kezdték meg a külföldi irodák megújítását, hogy - a német, francia, olasz és osztrák jegybankok példáit követve - ezzel is erősítsék a kapcsolatokat a világ élvonalába tartozó vagy regionális vezető szerepet betöltő pénzügyi intézményekkel.

Az elmúlt években Hamburgban, Párizsban és Rómában megnyitott irodák elemzői munkája és partneri kapcsolatai jelentős hatást gyakoroltak az MNB tevékenységére. Elért eredményeik alapján a nemzetközi kapcsolattartó irodák integrálódtak a jegybank szervezetébe és tevékenységébe, nyilvánosan is elérhető anyagaik az intézmény elemzői és előkészítő munkáját, valamint a makrogazdasági folyamatok vizsgálatát is jelentős mértékben segítették.

A kedvező tapasztalatok miatt az MNB kiterjeszti az irodák tevékenységét, létszámbővítéssel erősíti közgazdasági elemzői, illetve nemzetközi szakértői állományát. A megnyíló pozíciókat pályázati eljárással töltik be.