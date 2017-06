"Az Origóból azért szálltam ki, mert úgy éreztem, most van itt az ideje"

Azt követően sem fordít hátat a médiának Száraz István, hogy a eladta az Origo portált is működtető New Wave Media Group Zrt.-t a Matolcsy Ádám közvetett tulajdonában lévő Magyar Stratégiai Zrt.-nek - számolt be a Világgazdaság.

Domokos László, 2017. június 30. péntek, 12:07

Az üzletember továbbra is tulajdonosa marad a két turisztikai oldalnak, a We Love Budapestnek és a We Love Balatonnak. Ezek sikerére alapozva további idegenforgalmi portálok fejlesztésében gondolkodik - mondta Száraz István a lapnak.

- fogalmazott a 32 éves üzletember az interjúban. Szavai szerint amikor megvásárolta a gazdaságilag bizonytalan lábakon álló cégcsoportot sikerült nyereségessé tennie, amely elindult a fenntartható növekedés útján.

Amellett, hogy eladta a zrt.-t a jegybanelnök fia közvetett tulajdonában lévő Magyar Stratégiai Zrt.-nek, megválik kreatívipari érdekeltségétől, a Frank Digital Kft.-től is. Az utóbbit vezetői kivásárlás keretében, részletfizetésen alapuló pénzügyi konstrukcióban Osváth Eszter szakmai igazgatója vette meg.