Az Origóval egyesül az Evomedia

Egyesül az ötödik legnagyobb hazai online sales house, az Evomedia és az Origo hírportált kiadó New Wave Media Group értékesítési csapata és portfóliója. Egy csapathoz kerül a Népszava, a Faktor, a közmédia, az Origo és még több oldal sales-e.

Az Evomedia értékesíti 2018. január elsejétől a New Wave Media Group Zrt. digitális termékeit is, így létrejön Magyarország legnagyobb elérésű, önálló online sales house-a. Az Evomediát a jövőben is a mostani stáb vezeti majd (Gazsó Gábor, Péli Árpád, Somogyi Péter), a cég tulajdonosa pedig a nyáron Száraz István fennhatóságából Matolcsy Ádámhoz, a jegybank elnök fiához került New Wave Media Group lesz - derül ki a cégek közleményéből.

Választ és alternatívát fogunk mutatni a hirdetőknek, hogy miért éri meg jobban számukra a mi portfóliónkban hirdetni az egyre nagyobb teret hódító nemzetközi szereplőkkel (Google, Facebook, Youtube, Instagram, Snapchat) szemben. Ehhez a megfelelő méretű portfólió mellett innovatívnak, gyorsnak és kreatívnak kell lennünk, amihez remek partnerre és csapatra találtunk a New Wave Media Group - írta bejelentésében a kereskedelmi igazgatói posztját betöltő Gazsó.

Az Evomedia portfóliója jelenleg havonta 3,4 millió embert ér el és 308 millió oldalletöltéssel rendelkezik a Gemius augusztusi adatai szerint. A portfóliójában olyan oldalak szerepelnek, mint az Árukereső, Használtautó, Autónavigátor, Hírkereső, Kapu, a Sony csatornák online oldalai (AXN, Viasat, Sony Movie és Sony Max channel), a Népszava, a Faktor, Időjárás, Bálintgazda és többek között a Funzine..

A New Wave Media hálózata havonta 4,4 millió felhasználót szólít meg és 453 millió oldalletöltést generál. Hozzá tartozik az Origo, a Freemail, a Life.hu, a Videa, a Köpönyeg, a Travelo, a Reblog, a Welovebudapest, a Welovebalaton, a Szeretlekmagyarország, a Menetrendek, a VS.hu, a She.hu, a Newsfeed, az Üzletrész, az Origo Sport, az MTVA internetes oldalai, a Tvpaprika, a SportTV, a Paramount Channel, a Minimax, a Nickleodeon, a Comedy Central, a MusicTV, a LifeTV, az Ozone TV, valamint többek között a Pcguru hirdetéseit értékesítik.

Az Evomedia sok oldal hirdetésértékesítését végezte utóbbi kínálatnak: éveken át dolgoztak együtt a Welovebalaton és -Budapest oldalakkal, valamint a mostanra tetszhalott állapotba került VS.hu-val. A társaság árbevétele 2016-ban mintegy 933,4 millió forint volt, 55,6 millió forint adózott eredmény mellett. Mindezt úgy, hogy hivatalosan mindössze 4 ember dolgozik a vállalkozásnál - derül ki a Céginfo.hu adataiból.

