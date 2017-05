"Azt mondták, ha ez nyereséges, akkor csináld!"

Igen jelentős összeget, mintegy 10-15 milliárd forintot tervez a következő másfél évben beruházásokra költeni az ALTEO Nyrt., ami magát a legnagyobb magyar energetikai kisvállalatként definiálja a hazai piacon. Arról, hogy honnan indultak, miként jutottak el idáig, és miről is szól pontosan az ALTEO sztorija, ifj. Chikán Attilával, a vállalat alapító-vezérigazgatójával beszélgettünk.

Amennyiben minden ifj. Chikán Attila tervei szerint alakul, úgy valószínűleg ez a beszélgetés nem jött volna létre. Először ugyanis a budapesti Külkereskedelmi Főiskolán diplomázott, majd a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen folytatta a tanulmányait, ám ebben az időszakban még nem gondolkodott saját cég alapításában, inkább alkalmazottként képzelte el jövőjét.

"A vállalkozói véna azért megvolt bennem, például a budapesti tőzsde megalakulásakor, a '90-es évek elején már tőzsdéztem, de vállalati karriert akartam. Bank, nagyvállalat, pénzügyi, befektetési vonal - ez volt a fő cél, és bár nagyon tetszett a befektetési bankok világa is, ilyen szervezet akkor nem volt Magyarországon, így az kiesett. Szimpatikusak voltak az induló tanácsadócégek is, igazából nekem minden tetszett, az volt a bajom leginkább, hogy mindenhez volt kedvem" - mondta ifj. Chikán.

Később az édesapja javasolta, hogy mielőtt bármihez kezdene az életében, először egy-két évig dolgozzon egy olyan vállalatnál, ami "valamiből valamit csinál". Az indok egyszerű: addig nem lesz igazi üzletember valakiből, amíg nem látott belülről egy valódi termelő vállalatot. "Most, 20 évvel később sokban osztom én is ezt a véleményt. A pénzügyi befektetők számokkal dolgoznak, pénzt fialtatnak, tetteik mégis nagy hatással vannak emberekre és vállalatokra. Ahhoz, hogy az ember átérezze ennek a felelősségét, megértse a folyamatokat, szükséges, hogy testközelből lásson egy termelő céget" - tette hozzá.

A kezdeti lépések

Az első munkahelyét a vállalatértékelési tanárának köszönhette, aki beajánlotta őt egy évfolyamtársával együtt a Zwack Unicum Rt. akkori vezérigazgatójának. A patinás cég pedig ekkor határozta el, hogy befektetné a szesziparban megszerzett pénzét. Ifj. Chikán úgy emlékszik vissza erre az időszakra, hogy "kellett két-három ifjú titán a CFO, azaz a pénzügyi igazgató mellé, aki nemcsak a vállalatértékeléshez ért, de tud stratégiát készíteni és átlátja a pénzügyeket is. Ennél jobban hozzám illő munkát el sem tudtam képzelni, ráadásul melyik huszonéves fiatalt nem érdekli az italgyártás?"



Ifj. Chikán Attila: Hamar kiderült, hogy cégvezető akarok lenni

Az ott töltött évek rengeteg munkával teltek, és főképp két okból emlékezetesek az ALTEO Nyrt. alapítója szerint. Egyrészt számtalan régiós projektben vett részt többek közt egy lengyel vodkagyár, horvát vermutgyár, moldvai borászat, vagy éppen a Kékkúti Ásványvíz Zrt. átvilágításában, másrészt pedig már az első napokban résztvevője lett az igazgatósági üléseknek. "Én voltam a gyerek a sarokban, aki nyomkodja a page down-t, de attól még ott voltam. Innentől kezdve tudtam: tagként akarok bekerülni egy ilyen rendszerbe, cégvezető akarok lenni. Pedig még csak pár nap telt el" - tette hozzá mosolyogva.

Eljutni a saját cégig

"Bár szerettem a munkámat és így nem nézegettem másfelé, de a közvetlen főnököm elment egy amerikai befektetési alaphoz, az FE Clean Energy Fundhoz befektetési igazgatónak és hívott engem is" - emlékezett vissza a váltás időszakára. Az alap célja az volt, hogy a közép-kelet-európai régióban találjanak olyan energetikai projekteket, amibe érdemes pénzt tenni.

Ifj. Chikán saját bevallása szerint ekkor találkozott először energetikával. "A matekkal nem volt gond, ám a fizikában voltak elmaradásaim. Így megvettem a középiskolai tankönyveket, amiket egy hét alatt bevágtam. Ezek után megkerestem a legbéketűrőbb mérnököt és minden nap zaklattam a kérdéseimmel. Volt, hogy mire reggel bejött, én már ott ültem a helyén három kérdéssel a fejemben" - mesélte a kezdeti kihívásokat az ALTEO Nyrt. vezetője.

Az amerikai cégnél nagy lendülettel állt munkába, és ennek meg is lett az eredménye: egy éven belül befektetési igazgató lett, majd még öt évig maradt a vállalatnál, mely során energetikai, környezetvédelmi beruházásokat végeztek, sőt, ez idő alatt vitték végig Magyarország első teljes körű energetikai projekt kiszervezését is: a Rábáét. "Erre rendkívül büszke vagyok, hiszen 20 éves szerződést kötöttünk, ami még ma is érvényben van, úgy, hogy a Rába azóta többször is tulajdonosváltáson esett át" - mesélte.

Az alap azonban 2007-ben lezárta a befektetési periódusát, és az amerikai tulajdonosok úgy döntöttek, hogy a régióban nem indítanak új alapot. Ekkor két opciója volt ifj. Chikánnak: vagy elmegy Szingapúrba ugyanazzal az alappal vezérigazgatónak, vagy itthon marad, és itt próbál szerencsét. Végül - többek közt a gyerekvállalás miatt is - ez utóbbi mellett döntött.

Az alapkoncepció

"Ekkoriban már volt egy-két olyan tervem, amit az amerikaiak befektetési igazgatójaként nem tudtam megvalósítani. A gond az volt, hogy a magyarországi energetikai cégek közül egyik se tűnt olyannak, ahol én dolgozni akartam volna, mivel a fejemben már megvolt az ALTEO alapkoncepciója" - mesélte. És hogy mi volt ez? Három alapra építeni a vállalatot: az első megújuló energiaforrások kiaknázásán alapuló projekteket építeni, ezt az erőművi rendszert pedig kiegészíteni néhány hagyományos energiahordozóval működő erőművel, manapság főképp földgázzal működőkkel. A második az energiakereskedelem, míg a harmadik a vállalatoknak nyújtott teljes, testre szabott energiaszolgáltatás, mely során az adott cég dönti el, hogy mire van szüksége: mennyire akarja megújuló energiából fedezni igényeit, mennyire akar saját maga termelni vagy vásárolni energiát, milyen energetikai fejlesztéseket akar megvalósítani, majd ezen döntések mentén kap egy teljes szolgáltatáscsomagot az ALTEO-tól.

Elmondása szerint ekkor fordult a fenntarthatóság felé, ami 2007 végén nem volt könnyű feladat, hiszen ekkoriban "még több kérdés volt a szektorban, mint válasz". "Hazudnék, ha azt mondanám, hogy már az általános iskolában foglalkoztam a megújulókkal. Eleinte ez abszolút üzleti döntés volt, ám ahogy az idő telik, egyre fontosabb az ügy a magánember Ifj. Chikán Attila számára is. Nem azért, mert érzelmesebb vagyok, hanem azért, mert ahogy halad az idő, úgy nő ennek a fontossága is" - magyarázta. A kezdetben azonban még csak azt nézte, hogy van-e benne növekedési potenciál, mivel "az üzleti életben ez az, amitől levegőt kap az ember".

Végül amellett tette le a voksát, hogy a megújuló energiaszektor komoly növekedés előtt áll, ráadásul még a nagy gazdasági válság előtt jártunk, amikor szinte ömlött az olcsó pénz az arra vágyóknak.

Honnan, hova?

Az indulás mégsem volt egyszerű, mivel saját elmondása szerint ezt nem lehet úgy csinálni, hogy "beleteszem az összegyűjtött pénzemet és organikusan növekedem. Erre egyszerűen nincs idő. Ehhez kell egy kezdőtőke, amit Veres Tibor, a Wallis tulajdonosa adott meg. Vele sikerült egy gentleman agreementet kötni: én mint tanácsadó összerakok egy üzleti tervet egy ilyen vállalat megalapítására, és ha ez a terv megáll a lábán, akkor ő adja pénzt, én pedig vezetni fogom a céget. Kaptam két embert, négy hónap alatt raktuk össze az üzleti tervet. Az elv az volt, hogy a Wallis biztosította kezdőtőke mellett a megtermelt bevételből, bankhitelből és öt éven belüli tőzsdére vitellel, kötvény és részvény programokkal finanszírozzuk a növekedést."



Ifj. Chikán: Először üzlet, aztán szenvedély is lett a megújuló energia

Az induláshoz végül összesen 1,5 milliárd forint tőkét és 300 millió forintnyi kölcsönt kapott. Mint mondta, az azóta eltelt időszakban a világ hatszor átalakult, ám az alapokon azóta nem kellett változtatniuk, tehát az alapkoncepció jó volt és hosszú távon is sikeresnek bizonyul.

A nulláról a 15 milliárdos árbevételig

Az első lépés az energiakereskedelem kiépítése volt, ám bevétel ebből is csak 2009 elején lett. Hogy miért? Ifj. Chikán 2007 szeptemberében kötötte a tanácsadói szerződést a Wallis-szal, 2008 márciusában alapították a céget, amelyet júniusig töltöttek fel munkatársakkal. Az első üzlet létrejöttében ugyanakkor még segített a tulajdonos, ami a cégcsoport néhány vállalatának villamosenergia-ellátása volt, természetesen versenyképes feltételek mellett, a legjobb ajánlattal.

"Azt mondták, ha ez nyereséges, akkor versenyképes, amit csinálok" - emlékezett vissza ifj. Chikán. Az első egy évben csak villamosenergia-kereskedelemből sikerült egymilliárd forintos bevételt csinálni, ami után jött az első erőművi tranzakció. Két E.On-erőművet vásároltak meg, amivel ötmilliárd forintra sikerült emelni az árbevételt.

Persze volt nehezebb időszak is, 2011-2012 környékén például a bevételekből még messze nem lehetett a növekedést finanszírozni, a tőkepiacok pedig alig működtek. "A cég stabil volt, de a növekedéshez több erőforrás, például munkaerő kell, mint a stagnáláshoz, ennek hiányában viszont értékes embereket is el kellett volna küldeni. Ezt pedig nem akartuk, mint ahogy arról sem lehetett szó, hogy feladjuk az álmainkat" - emlékezett vissza ifj. Chikán. Ebből a helyzetből végül kitörtek, tőzsdére vitték a céget, zárt körben részvényeket és nyilvánosan kötvényeket bocsátottak ki, így tudták tovább finanszírozni a bővülést.

A következő mérföldkő szélerőművek vétele volt, amivel az EBITDA-t (azaz a kamatfizetés, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) sikerült 400-ról 800 millió forintra emelni. Az eddig eltelt időszak utolsó fontos lépése ifj. Chikán szerint a Sinergy-csoport 2015-ös felvásárlása volt, amivel az egész cég eredménytermelő képességét sikerült megduplázni, így a tavalyi IPO, azaz tőzsdei nyílt részvénykibocsátás után az ALTEO Nyrt. árbevétele megközelítette a 15 milliárd forintot és az EBITDA is kétmilliárd forint felett zárt.

Hova tovább?

Itthon még sok évig jelentős növekedést lehet felmutatni a piacainkon. Mikor majd elérjük a maximális méretet, vagy legalábbis nagyon közel járunk ahhoz a ponthoz, ahonnan tovább fejlődni csak óriási költségek árán lehet, akkor két lehetőség van - magyarázta ifj. Chikán. Vagy átmegy a vállalat egy olyan állapotba, mely nem vagy alig növekszik, de szép profitot termel és jelentős osztalékot fizet, vagy pedig új piacokat, országokat céloz meg.

Ezt persze nem feltétlenül kell megvárni, így a magyarországi lehetőségek mellett épp egy német projekt előkészítésén is dolgoznak. Ott az úgynevezett virtuális erőművel jelennének meg, melynek lényege, hogy sok kis erőművet - köztük több megújuló energiát termelőt - kötnek össze és az együttes eredményt értékesítik. Ebben nagy hozzáadott érték mellett viszonylag kicsi a kockázat - magyarázta az ALTEO Nyrt. vezetője, miért emellett döntöttek. "Ez egy hosszú távú projekt, melynek kidolgozására sok időt szánunk."

A növekedést persze itthon is megalapozzák: a következő másfél évben mintegy 10-15 milliárd forintot tervez a cég beruházásokra költeni. Ebben lesz a vezérigazgató szavai szerint megújulós - főként napenergia - projekt, gondolkodnak önkormányzatokkal közös projekteken azzal a céllal, hogy megújulóvá tegyék a magyar távhőtermelést, de további felvásárlások lehetőségeit is keresik. Illetve ahogy eddig, úgy továbbra is nagy hangsúlyt kívánnak adni az iparvállalati együttműködéseknek. Már van ilyen együttműködésük az Audival, a BorsodChemmel, a Heinekennel és a Mollal is, a tervek szerint évente egy-egy minőségi partnerrel bővítenék ezek körét.

"Jelen állás szerint azt mondom, hogy 10 év múlva még itt leszek, szeretem azt, amit csinálok." - mondja ifj. Chikán. Arra a kérdésre pedig, hogy az ALTEO meddig juthat, így válaszolt: egy vállalatnak nem igazán van méretkorlátja, sokkal inkább igaz az, hogy a menedzsment képességeinek van korlátja. "Erre nekem is figyelnem kell, így igyekszem olyan bizalmi emberekkel körülvenni magam, akik őszinte tanácsokkal látnak el. Hosszú út vezetett addig, amíg felépítettük az ALTEO-t, és egy erős vállalatot hoztunk létre - az ilyen tanácsokra mindig szükség volt, és a jövőben is lesz."

