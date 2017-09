Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Baj lehet a magyar munkahelyeken - tömegeket érint

A munkahelyi környezet fejlesztésére érdemes időt és energiát fordítani, hiszen hatására csökkenhet a betegségek miatti távolmaradások száma és a munkavállalók munkához való hozzáállása is változhat.

Egyre népszerűbben az egészséges irodák hazánkban is, egyre több vállalat döbben rá ezek fontosságára és pozitív hatására. Az egészséges iroda fogalma eddig nagyrészt csak az irodai édességek gyümölcsre vagy a régi bútorok ergonomikusra cserélését jelentette, napjainkban azonban elterjedőben van az a nézet, hogy a témához való hozzáállásnak a munkahelyi környezet minden elemére ki kell terjednie.

Az ideális munkahely kialakításakor fontos a megfelelő épület, az ergonomikus bútorok és kiegészítők, a munkavállalói biztonság és a fizikai aktivitási lehetőségek biztosítása is. Ezen tényezők fontossága megkérdőjelezhetetlen, ezt az Európai Munka- és Egészségbiztonsági Hivatal jelentése is alátámasztja. Európában 146 millió munkanap veszik el a betegségek okozta hiányzások miatt, amely 15 ezer egészséges ember életének munkával töltött teljes idejét is jelenti.

A munkahelyi környezet fejlesztésére tehát érdemes időt és energiát fordítani, hiszen hatására csökken a betegségek miatti távolmaradások száma és a munkavállalói hozzáállás is nagymértékben változhat.

A teljes körű irodafelújítás helyett érdemes kis lépésekben haladva élhetővé tenni munkahelyünket. Életünk nagy részét munkával, sok esetben egész nap íróasztal mellett, székben ülve töltjük. Ennek szervezetre gyakorolt hatásai, mint például a váz- és izomrendszeri zavarok és a pszichés stresszterhelés nagymértékben befolyásolják a munka hatékonyságát és szervezetünk tűrőképességét.

Az egyik leggyakoribb munkával összefüggő egészségügyi problémát a váz- és izomrendszeri zavarok (váll, hát, nyak, végtagok, ízületek problémái) jelentik, ami munkavállalók millióit érinti Európában.

Ha munkahelyi egészségmegőrzésről van szó, a megfelelő bútorok beszerzése kulcsfontosságú. Az ergonomikus székek használata személyre szabott megoldást nyújt, szem előtt tartva a munkavállaló egészségi állapotát, fizikai adottságait, munkavégzési szokásait és feladatait. A megfelelően kiválasztott székek éveken át hozzájárulhatnak a gerinc megfelelő tartásához, illetve a derék és medence terhelésének csökkentéséhez. Használatukkal elkerülhetővé válik a folyamatos fej- és hátfájás és egyéb izom- és idegrendszeri megbetegedések.

A Chairpro hazai webáruházainak kínálatában szereplő irodai székek kiválóan alkalmasak a hosszúra nyúló munkaidő hatékony eltöltéséhez, valamint kényelmesen és egyszerűen rendelhetőek. A széles választék felöleli az igazgatói és menedzseri székeket, normál irodai székeket, várószékeket, tárgyalószékeket és speciális, ergonomikus székeket, valamint megtalálhatók otthoni és éttermi használatra való székek is. A funkcionalitás és kényelem ötvözetével a Chairpro székek egészséges ülést és kivételes élményt biztosítanak.

A cikk megjelenését a Chairpro támogatta.

