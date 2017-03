Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Bajba kerülhetett a magyar milliárdos

Csődeljárást rendelt el a Wicha József miskolci milliárdos nagyvállalkozó érdekeltségébe tartozó WIS Holding Befektetési és Kereskedelmi Kft. ellen a bíróság szerdán. Egyben kirendelte a vagyonfelügyelőt, a Bonum Sanatio Kft.-t is - írta a Világgazdaság.

A Wis Holding az utóbbi években több állami beruházás kivitelezésében is részt vett: a legismertebb, a KÉSZ Zrt.-vel közös közpénzes - eredetileg 5,3 milliárd forintból tervezett - munkája a budai Széll Kálmán tér tavaly zárult átépítése volt. De alvállalkozóként részt vett az 1-es és a 3-as villamos pályafelújításában, sőt az M86-os autóút építésében is.

Wicha az ingatlan-, a turisztikai és az energetikai üzletben egyaránt aktív, 10,2 milliárd forintra becsült vagyonával a 64. helyre került a Nap.hu kiadásában megjelenő a 100 leggazdagabb 2014 listáján.

Azóta viszont vagyoni részesedés lefoglalása, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyon-Visszaszerzési Hivatalának biztosítási intézkedése és vállalkozások által indított végrehajtási eljárások sorjáznak a WIS Holding cégbejegyzései között - írta a Világgazdaság. Tavaly októberben az Index arról számolt be, hogy a BRFK nyomoz különösen nagy értékre elkövetett tartozás fedezetének elvonása bűntett gyanújával. A Széll Kálmán teret felújító alvállalkozók egy részének ugyanis nem fizették ki maradéktalanul az elvégzett munkájukat. Az ügyben érintett a WIS Holding és a cégvezető vagyoni részesedését lefoglalták.

Korábban Wicha neve akkor került be a hírekbe, amikor jelentős hiteltartozás miatt felszámolás alá került 2014 őszén a külső Váci úti Európa Center üzleti és logisztikai parkot fejlesztő Terra Invest Zrt. A cégbe az MFB is beszállt, majd a kormány stratégiailag kiemelt szervezetté nyilvánította. A Terra Invest kötelezettségállománya - a 2014 októberi, tevékenységet záró mérlege szerint - mintegy 12,5 milliárd forint volt, a felszámolási eljárás még nem fejeződött be.