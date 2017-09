Baljós üzletben Hajdú Péter - eltűnnek a nyomok?

Egyre több furcsaság derül ki Hajdú Péter milliárdos forgalmú, tavaly ukrán befolyás alá került műsorgyártó cégéről. A Bors napilap megpróbálta felkeresni Ukrajnában az új cégvezetőket, de nem találta őket. A társaság az adóhivatal érdeklődését is felkeltette.

Domokos Erika, 2017. szeptember 14. csütörtök, 17:44

Hajdú Péter műsorvezető és producer egykor a TV2-nek is műsorokat gyártó cégében, a Frizbi Entertainment Kft.-ben tavaly június 29-én jegyezték be társtulajdonosként a GB-UA Entertainment Ltd.-t. A brit társaságot a cégadatok szerint mindössze néhány nappal korábban, 2016. június 16-án jegyezték be a Londontól nem messze lévő, East Grinstead település egyik címére. (E cég székhelye azonos az angliai cégalapítással foglalkozó, Laczkó Gyula vezette Netnor Consulting Ltd. címével; Lackó korábban akkor került be a hírekbe, amikor kiderült, hogy segítkezett Habony Árpád nem hivatalos miniszterelnöki tanácsadó és laptulajdonos Arthur J. Finkelstein amerikai politikai tanácsadóval közös cégének, a Danube Business Consulting Ltd.-nek a megalapításában.)

A Frizbi Entertainment Kft. társügyvezetője az 1962-es születésű Valentyna Leinart lett, míg a cég tulajdonosának, a GB-UA Entertainment Ltd.-nek a jelenlegi vezetője az 1939-es születésű Vilma Ferencivna Komari ukrán állampolgárok. A Bors őket próbálta meg felkeresni ukrajnai címükön, de nem találta. Az előbbi személy nagybégányi lakcímén a helyiek szerint évek óta nem lakik senki, míg a másik személyt nem ismerik a településen (Feketepatak), s a megadott utca sem létezik.

A Bors korábbi cikkében beszámolt arról, hogy Hajdú Péter Frizbi Entertainment Kft.-jénél a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tavaly tavasszal kezdett el vizsgálódni, s ezt követően nyáron már új társtulajdonosa lett a cégnek, az újonnan alapított GB-UA Entertainment Ltd. Hajdú Péter közel fél év múlva, tavaly decemberben szállt ki a kft.-ből.

A cégadatok szerint a két társaság 2017. januárjában határozott arról, hogy egyesül, a Frizbi Entertainment Kft. beolvad a GB-UA Entertainment Ltd.-be.

A műsorgyártással foglalkozó Frizbi Entertainment tavalyelőtt még 1,8 milliárd, tavaly pedig egymilliárd forint nettó árbevételt ért el, az adózott eredménye 18 millió, illetve 10 millió forint volt. Osztalékot a tavalyi év után nem vettek ki a cégből, míg tavalyelőtt tízmilliót.

A kft. a mérlege szerint magas költségen üzemelt, 2015-ben 277 millió forint "rendkívüli ráfordításokat" is elszámoltak, így a 297 milliós üzemi eredmény 20 milliós adózás előtti eredményre csökkent. További érdekesség, hogy a cég eredménytartaléka a 2015-ös 53 millióról 2016-ra 478 millió forintra nőtt, de hogy mi okozta a növekményt, az nem derül ki a beszámolóból. (A 2015-ös mintegy 18 milliós eredményből tízmilliót kivettek osztalékként, a fennmaradó nyolcmillió került az eredménytartalékba.)

Forrás: E-beszámoló, Céginfo.hu

Frizbi Entertainment Kft.-adatok (millió forint)20152016Nettó árbevétel1 834,21 003,1Egyéb bevétel16,30Anyagjellegű ráfordítások1 481,2928,2Személyi jellegű ráfordítások29,250,5Egyéb ráfordítások307,04,2Üzemi eredmény19,811,5Adózás előtti eredmény19,911,4Adózott eredmény17,910,2Saját tőke75,8498,3Kötelezettségek803,5109,7

A társaság kötelezettségei tavalyelőtt még 800 millió forintra rúgtak, 2016-ra viszont jelentősen, mintegy százmillió forintra csökkentek - derül ki a Céginfo.hu adataiból.

A nyitókép forrása: MTI Fotó/Földi Imre.

