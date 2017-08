Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Befuccsolt a magyar atomlobbi? Az emberek mást akarnak

A magyarok többsége, még a Fidesz-szavazók is a megújuló energia használatára voksolnak, csak egy kis részük választja az atomenergiát. Az utóbbi népszerűsége egy év alatt az állami kampányok ellenére csökkent.

Az MVM Paks II. Zrt. és az MVM Zrt. évente tízmilliárdos nagyságrendben költ a tudatformálásra (elsősorban a "tiszta atomenergia" népszerűsítésére), ám a magyar társadalom az érintett cégek és a kormány atompárti kommunikációja ellenére mereven ellenzi az orosz részvételű paksi erőműbővítést - írja egy kutatásra hivatkozva a Népszava.

Egy eddig nem publikált, tavaly év végi reprezentatív kutatás szerint arra a kérdésföltevésre, hogy "Ha Ön dönthetne arról, milyen energiaforrást használjon Magyarország, a lehetőségek közül melyiket választaná?", a megkérdezettek elsöprő, 75 százalékos többsége a megújulókra voksolt, az atom csak 7 százaléknyi szavazatot kapott (ráadásul 2015-höz képest szignifikánsan nőtt a megújuló energiaforrások népszerűsége, miközben az atomenergiáé a felére csökkent). Még a magukat Fidesz-szavazóknak vallók körében is 68 százaléknyian szavaztak a zöldenergiára, és csak 10 százaléknyian az atomra - olvasható a lapban. (Vlagyimir Putyin orosz államfő egy éven belül másodszor is Magyarországra látogat - augusztus végén, szeptember elején a dzsúdó-világbajnokság idején -, s a látogatáson várhatóan szóba kerül a paksi bővítés is, erről itt olvashat.)

Ha az a kérdés, hogy egyetértenek-e az emberek az orosz hitelből, orosz technológiával megvalósítani tervezett paksi bővítéssel, akkor az abszolút többség (53 százalék) egyértelmű nemmel szavaz. További részletek itt olvashatók.

A felméréseket 2015 szeptemberében és 2016 decemberében a Greenpeace megbízásából a Medián készítette a magyar lakosságra reprezentatív 1200 fős mintán.

A cikk témájával bővebben foglalkozik a II. okosváros-konferencia: