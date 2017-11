Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Bejött a mobil a CIB-nek

A CIB Bank ügyfelei átlagosan másfél millió forint személyi kölcsönt igényelnek 4,5 éves futamidőre, és tizedük már él a mobilalkalmazáson keresztül elérhető hitelfelvétel lehetőségével - adta hírül a pénzintézet.

Intenzív érdeklődést tapasztal a CIB Bank a személyi kölcsönök iránt: idén havonta átlagosan nyolc százalékkal nőttek a kihelyezések a pénzintézetnél, és a február-május közötti időszak ezen belül is kiemelkedőnek bizonyult.

Az MNB statisztikái alapján a személyi hitelek a lakossági hitelpiac egyik húzótermékévé váltak: 2017 első kilenc hónapjában 228,2 milliárd forint értékben kötöttek személyi kölcsön szerződéseket a magyar háztartások, ez 47 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Eközben a teljes lakossági hitelpiac - a folyószámlahiteleket nem számítva - hozzávetőlegesen 30 százalékkal bővült.

A CIB Bank-nál a személyi kölcsönök iránti jelentős érdeklődés részben annak köszönhető, hogy a bank meglévő ügyfelei már mobilapplikáción keresztül is igényelhetik a hitelt, és akár 7 percen belül a számlájukon lehet a kért összeg. A CIB Előrelépő személyi kölcsön akár 7,77 százalékos kamattal érhető el (thm: 8,17 százalék), bizonyos feltételek mellett.

A pénzintézet várakozásai szerint a személyi hitelek iránti intenzív érdeklődés megmarad, miközben az alacsony kamatok miatt nő azon ügyfelek aránya is, akik korábbi hiteleiket váltják ki a most elérhető személyi kölcsönökkel. Az év utolsó két amúgy is hónapja hagyományosan erős a fogyasztási hitelek piacán.