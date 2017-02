Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Bérharc: kompromisszumra hajlik az Audi

A január végi sztrájkot követően ezen a héten folytatódtak az egyeztetések az autóipari cég és az Audi Hungária Független Szakszervezet (AHFSZ) között. Közös eredményeként a munkáltató egy új ajánlatot adott az érdekképviselet számára.

Az Audi Hungária Zrt. egységes alapbéremelésként 2017-re és 2018-ra, kétszer 30 ezer forint bérfejlesztést ajánlott. Ez a győri üzem munkatársai döntő többségének több, mint 10 százalékos alapbér-fejlesztést jelent mindkét évben. A tárgyalások eredményeként mind a két évben januártól történik meg az emelés - adta hírül az AHFSZ.

Az éves cafeteria-keret 2017-ben 600 ezer forint, 2018-ban 620 ezer forint lehet. 2017 júliustól kerülne bevezetésre a közösen kidolgozott lojalitás bónusz, amit havi rendszerességgel fizetnek ki a vállalatnál eltöltött évek alapján.

A szakszervezet még véleményezteti az Audi ajánlatát a munkatársakkal.

Hatott a demonstráció

Január 26-án az autógyár motorrészlegének ezerötszáz dolgozója tartott kétórás figyelmeztető sztrájkot, mivel nem tudtak megállapodni az autógyártó vezetésével. Az AHFSZ szerint az Audi ajánlatát nem tudták elfogadni, mivel azt titkosították. Decemberben az autóipari vállalat minden dolgozójának egységesen bruttó 25 ezer forintnyi fizetésemelést ajánlott 2017-re és 2018-ra vonatkozóan - ám a javaslatot végül visszavonták

Korábban a szakszervezet az idei és a jövő évre egységes, bruttó 45-45 ezer forintos alapbéremelést javasolt. Követelték azt is, hogy a választható béren kívüli keret összegét az idei évre bruttó 600 ezer, 2018-ra pedig bruttó 620 ezer forintban állapítsák meg. Javasolták azt is, hogy a vállalattal közösen dolgozzanak ki és vezessenek be egy jubileumi és lojalitás bónuszt.