"Borzalmas" az Auchan színe - átfestik

A lazac szín helyett zöldre festhetik a solymári Auchant.

Csernátony Csaba, 2017. június 9. péntek, 13:23

Nemrég számoltunk be arról, hogy jelentős beruházásra készül az Auchan Solymáron, amelyről azóta újabb érdekes dolog derült. ki. Az Auchan-áruházak rózsaszínűek voltak, ám ez a solymáriaknak nem igazán teszik, szerintük az ottani zöld környezethez ez nem passzol.

A Solymár Online azt írja, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testületi ülésén volt, aki borzalmasnak tartotta a mostani színt. Az lett a kérés a beruházó felé, hogy a jelenlegi helyett inkább zöldre fessék át az áruházat, amely jobban illeszkedne a tájba. A kérés ellen a beruházást vezető mérnök sem tiltakozott.

A szóban forgó beruházás keretében újabb üzleteket hoznának létre a solymári bázison és szerepel a tervekben szerepel egy sportáruház létrehozása is, ami jó eséllyel egy Decathlon lenne, mivel az utóbbi cég és az Auchan tulajdonosa is a francia Mulliez család. Szente Kálmán, Solymár polgármestere a Bukszának május végén azt mondta, hogy bár az Auchan bővíteni szeretné a solymári egységet, de egyelőre csak tervekről van szó, az engedélykérelmet május végéig nem adta be a cég.

A dunakeszi Auchan-egységet ábrázoló címlapfotó forrása: MTI Fotó - H. Szabó Sándor