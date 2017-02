Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Botrány a magyar turizmusban?

Egy kisméretű autóipari beszállító is nagyobb kormányzati támogatást kap, mint a teljes magyar turisztikai ágazat. A tegnap esti évadnyitó gálán még egy államtitkár sem képviselte a kormányzatot, Bienerth Gusztáv kormánymegbízott viszont bejelentette: munkáját elvégezte és felmentették.

Hiába termeli meg a nemzeti össztermék tíz százalékát a turisztikai ágazat, a kormány - éppen úgy mint az elmúlt hat-nyolc évben - látványosan elhanyagolja a gazdaság ezen fontos ágát. A tegnap esti turisztikai évadnyitó gálán is jól megmutatkozott ez, hiszen Seszták Miklós miniszter lemondta a részvételt, és helyette senki sem képviselte a kormányzatot. Azaz valaki mégis: Bienerth Gusztáv, akit éppen egy éve neveztek ki kormánybiztosnak egy lózungoktól hemzsegő beszéd végén bejelentette: munkáját elvégezte és felmentették megbízatása alól. Az már csak hab lehet a tortán, hogy az általa létrehozott Nemzeti Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója sem volt jelen a szakma legnagyobb éves rendezvényén, helyettese pedig a program közepén foglalta el székét.

Nem csak a jelen levő magyar szakemberek zsörtölődtek - bár évek óta megszokhatták, hogy a mindenkori kormányzat semmibe veszi őket - de a külföldi vendégek is csodálkozhattak e furcsa évadnyitón. Ott volt ugyanis a horvát, a spanyol, a szlovén és a tunéziai nagykövet - bár bizonyára nekik is lehetett volna fontosabb programjuk.

Bienerth rövid beszédében győzelmi jelentést adott a szektor állapotáról. Kiemelte hogy az uniós pénzek beáramlása jelentős fejlődést alapozhat meg, hogy csökkent az áfa, és a kormány sorozatos döntéseinek köszönhetően a minőség felé fordult a hazai idegenforgalmi ágazat. Arról érthetően nem beszélt, hogy a forgalmi adó kiszabása - aminek szabályozását egyértelműen kellett volna kidolgozni - milyen kaotikus helyzetet teremtett az éttermekben és más vendéglátóhelyeken.

Bienerth szerint a turizmus dinamikája már jól érezhető és kiemelkedő évre van kilátás 2017-ben. A kormány megítélése szerint a már meglevő négy kiemelt desztináció - Budapest, Balaton, Sopron környéke és Tokaj környéke - mellett újabb speciális térségeknek adna speciális státuszt , és persze ezzel járó többletforrást. Alig egyéves munkálkodásának érett gyümölcsként tekintett a közelmúltban felállt Magyar Turszitikai Ügynökségre, amely szerint most átveheti a leköszönő kormánymegbízott - azaz Bienerth - munkáját is. Ez utóbbi bejelentéshez a jelen levő közel ezer szakembernek bizonyára lett volna néhány, akár nyilvánosan is elhangzó megjegyzése, de ezeket csak a gálaesetet záró fogadáson egymás között tették meg.