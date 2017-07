Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Brutális drágulás a Balatonnál - Ön is elkerülheti, ha figyel!

Esetenként 50 százalékos áremelkedést is tapasztalhatnak egyes termékeknél a korábban megszokott balatoni helyükön étkezők – derül ki az Azénpénzem.hu körképéből. A nyaralóknak érdemes körülnézni a helyi vendéglátó egységek között, mert viszonylag szűk területen is óriásiak lehetnek az árkülönbségek.

A nyaralók zsebét nemcsak a balatoni fizetős strandok áremelései apaszthatják, hanem az is, hogy sok helyen megszüntették a korábban díjmentes parkolást. Esetenként az étkezdék árai is durva meglepetést okozhatnak a portál helyszíni szemléje szerint.

Az egyik siófoki strandbüfében a 2015-ös szezonban még 150 forintos palacsinta tavaly 160, az idén pedig "akciósan" 170 forintba kerül. A parttól sokkal messzebb levő kis üzletben viszont 250 forint alatt nincs palacsinta. A legegyszerűbb lángosért ott a tavalyi 450 helyett 550 forintot kérnek el, a parton ez 600 forint.

Az inkább Zamárdihoz közel vízközeli étteremben a soproni korsót két éve még 380 forintért kínálták. Az ár 2016-ban jelentősen emelkedett, de a drágulás az idén sem állt meg, a sört ugyanis már 480 forintért árulják. Két év alatt így az áremelkedés meghaladja a 26 százalékot. Legalábbis itt és ennél a terméknél. Akad ugyanis hely, ahol egyáltalán nem ez a helyzet.

Az ezüstparti szállodasornál egy igényes kialakítású, igazán kellemes helyen változatlanul 380 forintért kapható a soproni korsó. Odébb pedig (tulajdonképpen az Ezüstpart "főutcájában") egy étterem saját területén elkülönítve kialakított egy "Büfé" területet, ahol balatoni viszonylatban szinte fillérekért árul.

A nyaralóknak mindenképpen érdemes körülnézni a helyi vendéglátó egységek között, mert viszonylag szűk területen is óriásiak lehetnek az árkülönbségek. Nem ritka, hogy éppen a színvonalasabb hely az olcsóbb. Úgy tapasztalták: most már a külföldi turisták által is bőven használt bicikliutak környékén, illetve a jó lokális vendégkörrel rendelkező vendéglátó egységek árazó ceruzája hajlamos vastagon fogni.

Az északi parton pedig szinte csak drágulással lehet találkozni, ott előfordul az akár 50 százalékos áremelkedés is - további részletek az Azénpénzem.hu-n.