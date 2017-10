Brutális melósbérek Magyarországon - ezt ígéri az MKIK

Egy jó ipari szakmával rendelkező ember akár a nettó 300 ezer forintot is megkereshet - hangzott el az október 10-én és 11-én megrendezésre kerülő Szakmázz című pályaválasztási kiállítás beharangozóján. A rendezvényen a látogatók megismerhetik a hiányszakmákat is - írja a hirado.hu.

Bihal Tamás, az Országos Kereskedelmi- és Iparkamara oktatási alelnöke a Kossuth Rádión arról beszélt, hogy a kamara megyénként és a fővárosra határozza meg a hiányszakmák listáját. Hangsúlyozta: mindhez járul állami ösztöndíj, és így akár 50 ezer forintot is elérhetik havonta a jól tanuló diákok.

Bihal a gépiparon belül az autóipart hangsúlyozta, mint hiányszakma, ezen kívül az informatikai terület és az elektronikai ipar, valamint az építőipar és a vendéglátóipar is erősen hiányszakmának minősíthető. Az egész ország területén az egészségügyi, szociális terület is ide tartozik.

Az alelnök egyetértett abban, hogy az iskolának fontos szerepe van a pályaválasztásban, mivel a jó és reális döntéshez sok információkra van szükség, erre pedig a vállalatok hajlandóak, hiszen a gyermekekért ma egyfajta verseny zajlik

Egyre jobban lehet keresni a szakmákkal, és nem igaz, hogy az iskolai végzettség szintje egyúttal jövedelmi szintet is jelent - vélekedett Bihal Tamás. Egy jó ipari szakmával rendelkező ember akár a nettó 300 ezer forintot is megkeresheti, ahogyan például egy olyan vendéglátóipari szakember is, akinek munkája meghatározza az üzlet sikerét. Esetükben akár még ennél is több lehet a fizetés - mondta.

A hiány a keresetet generálja - fűzte hozzá Bihal Tamás, kiemelve, hogy újabb minimálbéremelés következhet be a jövőben, de az üzleti világ szereplői is tisztában vannak azzal, hogy a jó szakembereket meg kell fizetni.

Keressen állást vagy keressen munkaerőt egy olyan újgenerációs állásportálon, amely valódi, pontos egyezőség alapján rangsorolja a jelentkezőket - kattintson az allas.hu oldalra!

Sorry, your browser doesn't support iframe element. Állás, munka