Brutális pótdíjakat szedett a BKK

Folyamatossá váltak 2016-ban a pótdíjazási jogi eljárások a Budapesti Közlekedési Központnál (BKK), sorra érkeznek bliccelésből származó rekordösszegű befizetések - adta hírül a társaság.

A BKK tavalyelőtt döntött úgy, hogy szigorúbban lép fel a jegy és bérlet nélkül utazókkal szemben és hatékonyabbá teszi a pótdíjtartozások behajtását. A szigorúbb követeléskezelésnek köszönhetően az elmúlt másfél évben körülbelül 80 ezer fizetési meghagyást, valamint körülbelül 25 ezer végrehajtási eljárást indított a társaság.

A BKK-nál három ügyben is 1 millió forintot meghaladó összeget tudtak behajtani.

Rekord pótdíjak a BKK-nál Sorszám Befizetés összege Befizetés időpontja 1. 1 241 530 2017. 02.13 2. 1 231 917 2016. 11. 14 3. 1 168 923 2016. 12. 07 4. 924 307 2016. 03. 02 5. 671 778 2017. 01 .20 6. 574 396 2016. 10. 04 7. 533 526 2016. 09. 23 8. 527 935 2016. 10. 20 9. 496 355 2016. 09. 02 10. 486 358 2016. 05. 04

Forrás: BKK

Miközben a helyszíni és utólagos pótdíjbevételek hónapról hónapra rekord bevételt eredményeztek, a pótdíjazások száma jelentősen csökkent. 2015 azonos időszakához képest közel 23 százalékkal kevesebb alkalommal töltöttek ki csekket a BKK jegyellenőrei. Ez 255 ezer pótdíjnyilatkozatot jelent.

Ha a BKK jegyellenőrei pótdíjaznak valakit utazása során, annak a helyszínen - vagy 2 munkanapon belül a kijelölt ügyfélszolgálatokon (Akácfa utca, Deák tér, Kelenföld, Széll Kálmán tér) - 8 ezer forintot, azt követően, 30 napon belül, 16 ezer forintot kell befizetnie. Aki csak 30 nap után rendezi a pótdíjtartozását annak már 32 500 forintot kell befizetnie. Abban az esetben, ha valaki csak otthon felejtette a bérletét, 5 munkanapon belül lehetősége van 2 ezer forintos kezelési költség megfizetése mellett a bérlet utólagos bemutatására.

Nem érdemes abban reménykedni, hogy a pótdíjtartozás elévül, tavaly ugyanis a BKK eldöntötte, hogy minden tartozást behajt, s ennek érdekében, ha kell, bíróságra viszi az ügyeket. A közlekedésszervező társaság egyébként ezzel sem vállal túl nagy kockázatot, hiszen a mai napig mintegy 450 pótdíjazási polgári per zárult le jogerősen, amelyekből 441 alkalommal, tehát az esetek 97 százalékában a BKK nyerte meg a pert. Ezekben az esetekben a pótdíj összegén kívül a per valamennyi költsége is a pótdíjazott utasra hárul.

