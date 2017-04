Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Bukni látszik Lázárék gigaberuházása

Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint ellehetetlenülni látszik a Hódmezővásárhelyt Szegeddel összekötő villamosvasúti rendszer, a tram-train, a térség országgyűlési képviselői posztját is betöltő politikus azt kéri a kormánytól, az aránytalanul megnövekedett költségek miatt ne vállaljon kötelezettséget a beruházás megvalósítására.

Néhány éve Hódmezővásárhely és Szeged az ellentéteket félretéve összefogott, és közös vállalkozásba kezdett. Olyan fejlesztésbe, amely naponta csaknem tízezer embernek jelentene segítséget a települések közötti ingázás során, növelné a térség versenyképességét, a települések megtartó erejét, közelebb hozna két megyei jogú várost egymáshoz - írja az MTI.

Lázár János úgy fogalmazott, hiába azonban a közös szándék, a kormány támogatása, a Hódmezővásárhelyt Szegeddel összekötő villamosvasúti rendszer most ellehetetlenülni látszik. A tram-train rendszerben használható szerelvények beszerzése ugyanis a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a MÁV által előkészített közbeszerzés eredményeként közel duplájába kerülne, mint amennyire ők tervezték.

Hódmezővásárhely országgyűlési képviselőjeként és az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszterként azt kéri a kormánytól, hogy ne vállaljon kötelezettséget a beruházás megvalósítására az aránytalanul megnövekedett költségek miatt - mondta Lázár. Nem tudja elfogadni és támogatni, hogy a hibás tervezés és előkészítés miatt megkétszereződjön egy beruházás költsége.

A kormány "az NFM és a MÁV súlyos előkészítési hibái ellenére sem engedhet üzleti érdekek nyomásának".

- mondta az MTI tudósítása szerint.

A képviselő köszönetet mondott a fejlesztést támogató választópolgárok segítségért, és sajnálatát fejezte ki, hogy voltak, akik "a közlekedési szakma képviselőjeként ellenezték a beruházást, vagy a Délmagyarország nevű napilap munkatársaként dolgoztak azon, hogy bebizonyítsák: Hódmezővásárhely nem érdemli meg a fejlődést."

A delmagyar.hu szombaton azt írta, az eredeti összeg duplájába is kerülhet a Szeged és Hódmezővásárhely között közlekedő tram-train nyolc járműve. A 30-40 méter hosszú, száz kilométer per órás utazósebességgel közlekedő hibrid járművekre beszerzésére eredetileg 10 milliárdos tételt állítottak be. A közbeszerzésen csak a Stadler Rail Valencia S.A.U tett ajánlatot, amely egyenként 6,4 millió euróért (csaknem 2 milliárd forint) gyártaná le a 202 férőhelyes, dízel és villamos üzemmódú járműveket.

