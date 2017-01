Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Bűzös lé folyt a karácsonyi csomagból - a Posta mindent megmagyaráz

Számos panaszkodó ügyfelet mutat be friss riportjában az RTL Klub. Van, aki hónapokat várt a csomagjára, aminek karácsonyra meg kellett volna érkeznie. S van, aki még most, január közepén is őrjöng, mert a küldeménynek nyoma veszett. A postának ugyanakkor mindenre van magyarázata.

Sok ügyfélnek inoghatott meg a hite karácsony környékén a Magyar Postában. Volt aki későn kapta meg az ajándékát, vagy az étel, amit küldtek neki, megrohadva érkezett meg, s a csomagjából bűzös lé folyt.

Az egyik megszólaltatott ügyfél még december elején rendelt fiának a weben egy számítógépes játékot, a rendelésfelvételről a posta igazolást is adott, ám a csomag azóta sem ért oda. Eközben a postai nyomkövetőből eltűnt a rendelés hivatkozási száma is. Az érintett hetek óta hívja a posta ügyfélszolgálatát, ám a hívásokat nem fogadják és az e-mailekre sem válaszolnak.

Egy másik ügyfél szintén hiába várta a neten rendelt nagyobb méretű nyúlketrecét, tudomása szerint az szőrén-szálán eltűnt a posta logisztikai központjában.

A televízió meginterjúvolt egy Olaszországban élő magyar hölgyet is, aki ajándékot szeretett volna haza küldeni karácsonyra magyar rokonainak, december 9-én adta fel, ám a csomag egy hónap alatt érkezett meg. A csalódott ügyfél elmondta, tanult a leckéből és a jövőben nem a postát fogja használni a csomagkézbesítésre.

Az ügyfelek spórolása miatt torlódtak fel a csomagok!

Apáti-Tóth Kata, Magyar Posta Zrt. szóvivője szerint a fő gond azokkal a csomagküldeményekkel volt, amelyeket levélként adtak fel, mivel ezekhez nem társul időgarancia, nyomkövetés és semmilyen más biztosíték. Két kiló alatt, mérettől függetlenül akár egy nyúlketrecet is fel lehet adni levélként, így olcsóbb, mint egy csomagnak minősülő küldemény. Mivel a levél a csomagokhoz képest más küldeménytípus, más az árazása is és a logisztikai kezelési költségek között is jelentős különbségek vannak - hívta fel a figyelmet. Ezért nagyon sokan hiába reklamálnak a posta hivatalos oldalain.

Apáti-Tóth szerint karácsony környékén, több mint százezer ilyen küldemény érkezett naponta, a megszokottnál kétszer több.