Cafeteria 2017: váratlan dolog történt az Erzsébet-utalványokkal

A cafeteriaszolgáltatások kínálati oldalán továbbra is vezet a Szép-kártya és az önkéntes pénztári hozzájárulás, az Erzsébet-utalvány és a készpénz-cafeteria előtt - mondta Fata László cafeteria-szakértő a Világgazdaságnak. Az utalványok azonban nem szorultak vissza, sőt!

K. Kiss Gergely, 2017. május 24. szerda, 10:25

Idén még nőtt is az Erzsébet-utalvány népszerűsége: a munkavállalók 71 százaléka választja ezt a juttatást - derül ki a Szent István Egyetem és a Cafeteria Trend Magazin kutatásából.

Az eredmény még a szakembereket is meglepte, mert arra számítottak, hogy 2017-ben többen kínálják majd helyette a készpénz-cafeteriát, hiszen ma már a többi cafeteriaelemmel együtt az Erzsébet-utalvány is kikerült a kedvezményes adóteherrel nyújtható szolgáltatások közül - ott már csak a Szép-kártya van -, s így most 43,66 százalékos adóteherrel adható.

A második leggyakoribb fix juttatás a mobiltelefon-költségtérítés (39 százalék), ezt a Szép-kártya vendéglátás alszámlája, majd a munkabérelőleg és a cégautó követi - idézi a lap Fata Lászlót, a Cafeteria Trend Kft. ügyvezetője. .

