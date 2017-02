Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Celeb, milliárdos, bíró és kínai a NAV-adóslistán - mutatjuk a neveket

Több mint háromezer név olvasható a NAV tízmilliónál nagyobb adótartozással rendelkező személyeket felsoroló listáján, akad köztük ismert is.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a közelmúltban frissítette az adótartozással rendelkező magánszemélyeket és egyéni vállalkozókat felsoroló listáját. A tavalyi utolsó negyedéves, 2016. december 31-ei állapotot mutató adatsor összesen 3022 személy címét, illetve adószámát tartalmazza (ebből 2223 a magánszemély, 770 az egyéni vállalkozó, továbbá 29 személy lakcím nélküli a NAV adatai szerint).

A negyedévente közzétett lajstromban azok szerepelnek, akiknél az adóhatóság 180 napon keresztül folyamatosan fennálló, 10 millió forintot meghaladó, le nem járt adótartozást tart nyilván. Így ők - minimális összeggel számolva is - több mint 30 milliárd forint adósságot halmoztak fel.

Ahogy korábban, úgy most is sok a külföldi lakóhelyű - főként ukrajnai, romániai, szerbiai, de akad köztük olaszországi lakcímű is -, illetve a magyarországi lakcímmel rendelkező, de külföldi nevű (zömmel kínai) személy a listán.

A listát böngészve ismert nevekre is bukkanhatunk. A NAV nyilvántartása szerint továbbra is adótartozása van Kozsónak, azaz Kocsor Zsoltnak, az Ámokfutók frontemberének, Hertelendy Klárának, művésznevén Baby Klárinak, az egykori Baby Sisters együttes tagjának, Berki Krisztián tévés celebnek, a volt szocialista politikus, börtönt megjárt Zuschlag Jánosnak, Cselényi Lászlónak, a Duna televízió egykori elnökének, Valkó Csabának és Prekuta Bálintnak, a fővárosi Rác fürdő felújításában részt vett üzletembereknek.

A NAV nagyadós listáján is szerepel a szolnoki Tisza Szállót és Gyógyfürdőt 2010-ben átvett két kínai befektető neve. Peng Peng, a Hotel Tisza Kft. ügyvezetője és résztulajdonosa 107 millió forint adóval tartozik, míg egy másik tulajdonostársa, Qiao Huan Long 14 millió forinttal. Ők azonos lakcímen, Budapest IV. kerületében, a Damjanich utcában laknak. A kínai befektetők a 2010-ben beígért hotelfejlesztéseket nem valósították meg teljes mértékben. Peng Pengről és Qiao Huan Longról írta korábban a hvg.hu, hogy ők voltak azok, akik a magyar Túró Rudit megpróbálták elterjeszteni Kínában, s ehhez magyar állami segítséget is kaptak, az Eximbanktól 2007-ben 2,1 millió eurós hitelt.

A kínai Zhou Tejiaótól is van még követelnivalója a NAV-nak, az egykor nagykereskedelmi és vendéglátó cégekben feltűnt személynél 2015-ben még rekordnagyságú, 6,5 milliárdos adóhiányt állapított meg a hatóság.

A szegedi Pistrui László neve is olvasható a listán, a Szeviép Zrt. egykori résztulajdonosa, ingatlanfejlesztéssel és vendéglátással foglalkozó üzletember 2012-ig szerepelt a Napi.hu kiadásában megjelenő A 100 leggazdagabb kiadványban is.

Saskőy Szabolcs, egykori labdarúgó játékvezető neve is szerepel a listán; a bírói karrierjének az vetett véget 2006-ban, hogy bűncselekménnyel gyanúsították meg, később profi pókerjátékosként írtak róla a lapok.

Reichhardt Richard neve is olvasható, akinek egyik cége az Átlátszó cikke szerint két, még meg nem valósult uniós támogatású beruházáshoz is köthető, s az ő édesapja volt Reichhardt Ignác, a London Bróker Rt. tulajdonosa, akit 2000-ben lelőttek, az ügy azóta felderítetlen.

Fent van még az adóslistán az ismert színészházaspár gyermeke, P. Koltai Gábor producer, akit társaival együtt 2010-ben vádoltak meg adócsalással, többek közt azzal, hogy háromdimenziós animációs filmek gyártására fiktív számlákkal igényeltek vissza áfát.

A NAV adatai szerint adótartozása van a fegyházbüntetését töltő egykori nagyvállalkozó Portik Tamásnak, a plasztikai sebész Seffer Istvánnak, a szülész-nőgyógyász Vereczkey Attilának, a fogorvos Morid Mahmoud Rezának, Gulya Andrásnak és Gulya Viktóriának, akik cége a MÁV Cargo Zrt. eladása kapcsán adhatott tanácsot az osztrák vevő ÖBB-nek.

A listán szerepel Palombi Imre neve is, aki a megyei bajnokságban játszó Mád FC focicsapat elnöke.