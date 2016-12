Csak egy hét, és nagy áresés jön a magyar boltokban - íme a tudnivalók

A friss áfaváltozások nyomán 2017-től csökken majd a baromfihús, a tojás, a friss tej, a vendéglátás egy részének és az internet szolgáltatás áfája. A bolti élelmiszerek áfája a vásárlók többségét előreláthatóan nagyon is izgatja, de az izgalom nem fogja kímélni a boltosokat sem - értékel a Blokkk.com.

Az élelmiszerboltosoknak nem csak az áfakulcs csökkentésével kell megbirkózniuk, hanem a kötelező minimálbér emelésekkel is - az utóbbi a nehezebb, mert nincs rá elég pénz, hiába a járulékcsökkentés. A minimálbérek emelése a beszállítókat és mások mellett a vendéglátást is megrázza majd, így nyomni fogja felfelé a költségeket és végső soron valamelyest az infláció egészét is - olvasható a szakportál elemzésében.

A kormány azzal számol, hogy friss tej esetében mintegy 5 milliárd forint, a tojásnál 10,5 milliárd, a baromfihús esetében 19 milliárd forint marad a fogyasztóknál, ami közel 35 milliárd forint. Bizonytalan azonban, hogy ez az összeg teljes egészében vastagítja-e majd a családok pénztárcáját, hiszen a kötelező minimálbér-emelés az eddigi elemzések szerint akár boltbezárással is járhat.

Bérre fordíthatják

A boltosoknak valahonnan elő kell teremteniük a minimálbér-emeléshez kellő pénzt, így előfordulhat, hogy aki szorult helyzetben van - minél kisebb, annál inkább -, az felhasználja az áfapénzt. Ezt a feltételezést alátámasztja, hogy a kiskereskedelemben a havi bruttó átlagkereset 164 ezer forint, a legalacsonyabb béreket pedig az élelmiszerboltosok adják.

Az úgynevezett élelmiszer-vegyes boltok bérátlagát a multik húzzák fel, ők ide tartoznak, de a húsárusok már a sor végén kullognak. 2016. szeptemberében, a fizikai foglalkozásúak havi bruttó átlagkeresete az élelmiszer-vegyes kategóriában 172 696 forint volt, ám az élelmiszerpiacokon már csak 138 529 forint volt a bér, míg a húsáru eladók mindössze 137 288 forintot kerestek átlagban

Az élelmiszer boltokban ráadásul aki eladó (tehát nem árufeltöltő, vagy nem pénztáros, takarító), annak kötelező a szakképesítés is, tehát a magasabb szakmai bérminimum, ahol sokkal nagyobb a kötelező legkisebb bér megugrása.

Mi lehet olcsóbb?

Az általános forgalmi adóról szóló törvény vámtarifaszámok alapján határozza meg azokat a termékeket, ahol az áfakulcs a 27 százaléknál kisebb. Bizonyára emlékezetes, hogy a 2016-tól kisebb sertés áfakulcs nem minden sertéshús félére terjedt ki, ezért az adóhatóság pontos eligazítást adott közre, mi az, aminek 5 százalék lett, és mi az, aminek változatlanul 27 százalék maradt az áfája. Nos, ez most is így történt, az adóhatóság már közreadta tájékoztatóját.

Jelenleg a baromfihús és a tojás áfája 27 százalék, a friss tejé viszont csak 18 százalék, tehát az árváltozásokat az új 5 százalékos áfakulcs mellett ennek figyelembevételével kell számolni. A vendéglátás és az internet áfa is 27 százalékról csökken 18 százalékra. Ez azt jelenti, hogy ahol 27-ről 5 százalékra csökken az áfa, ott a régi fogyasztói árhoz képest 22 százalékos lehet az árcsökkenés. A friss tej esetében 11 százalék árcsökkenés után kell kutakodni. A vendéglátáson és az internet szolgáltatáson van a legkevesebb keresnivaló, 7 százalék.

Az év eleji árak változhatnak is év közben, nem csak a minimálbér miatt. A nyers tej, mint alapanyag felvásárlási ára tovább emelkedhet, a húsvéti ünnepek a tojás árát húzzák fel. A baromfihús - csirke, pulyka, kacsa, liba - áfacsökkentése egyszerűbben ígérkezik a sertéshúsénál, mivel húsa, vágási mellékterméke és belsősége is, frissen, hűtve, vagy fagyasztva egyaránt 5 százalékkal adózik 2017-től (csak emlékeztetőül, például a sertés belsőség már kimaradt az áfacsökkentésből egy évvel ezelőtt). A bolti értékesítést segítő darabolás még megengedett, de más feldolgozás már nem, így a pácolás sem. A feldolgozott baromfikészítmények áfája marad 27 százalék (például a felvágottaké).

Tej, tojás - hogyan változik az áruk?

A tojás hivatalosan madártojást jelent (tehát nem krokodil, vagy teknős, vagy éppen strucc tojást), de főzve, tartósítva már nem csökken az áfája. A tojásnak azonban több mérete is van (s, m, l, xl), ennek megfelelően már eleve különböző árakkal találkozni a polcon, ráadásul nem csak a darab árat kell feltüntetni, hanem a kilós árat is. Nem tudni, hogy a vásárlók mennyire figyelnek oda a tojás kilós árára, mindenesetre a legfrissebb árfeltüntetési szabály, hogy március közepe tájékát követően a kilós egységárat ugyanolyan betűmérettel kell a polcon feltüntetni, mint a többit (eddig elég volt a többi betűmérethez képest a 80 százalékos nagyság). Lehet újraírni az árcédulákat emiatt is.

A friss tej igen, az UHT, vagy az ESL tej (mindkettő valamilyen módon hőkezelt) nem esik majd az 5 százalékos áfakulcs alá. Természetesen a friss tej zsírtartalma is megosztja az árakat. A vendéglátás esete sem egyszerű. Helyben kell készülnie az ételnek, ez természetes, de helyben is kell elfogyasztani, nem is akárhogyan, felszolgálva, ülve, asztalnál. Az önkiszolgáló étterem megúszta, ott is 5 százalékos lesz az áfa, de ha valaki el akarja vinni a vendéglátóhelyen rendelt ételt (vagy megrendeli neten), már 27 százalék az áfakulcs. Asztal, szék és kiszolgálás hiányában az állóbüfében nem változik az áfa, a pecsenyesütőnél sem. A munkahelyi vendéglátás 27 százalékos áfakulcsa nem csökken.

Ezek után lehet tájékozódni a neten is az árakról, ami persze szintén olcsóbb lesz.

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK