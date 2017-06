Diákmunkások figyelem! Így kell jó beosztást találni

Nyáron háromszor többen jelentkeznek diákmunkára, mint az év többi időszakában. Néhány apróságon múlik, hogy a jobb ajánlatok közül ki kapja meg a legjobb lehetőséget. A Profession összeszedte, mire kell figyelni. Például fontos az öltözék és a munkaidő is.

Érdemes odafigyelni azoknak a fiataloknak, akik a nyáron diákmunkára jelentkeznek. Az ilyen pozíciókra ugyanis szinte pont úgy felvételiztetnek a cégek, mint a teljes munkaidős pozíciókra. Még ha most a legtöbb jelentkezés a fesztiválmunka-, játszóházi kisegítő-, és mozis kisegítő pozíciókra érkezett is az elmúlt egy hónapban, ugyanilyen lesz egy asszisztensi interjú is.

A közvetítő cég szerint az alábbiakra érdemes figyelni: elsőként a diákoknak ismerni kell a saját képességeiket, nem szabad túlvállalniuk magukat. Sokat hozzátesz még akár 1-2 hét munkához is, ha olyasmivel foglalkoznak, amihez értenek, vagy szeretnek. Másodjára fontos, hogy figyeljék a kínálatot az állásoldalakon és azokon kívül is. Akár a környékbeli cégeknél is lehetnek lehetőségek, megéri érdeklődni, így akár hosszabb utazás nélkül is eljuthatnak a munkahelyükre. (A felmérések szerint egyébként a vendéglátásba és a kiskereskedelembe még mindig kiemelten keresik a diákokat, általában különböző informális csatornákon keresztül.)

Érdemes olyan nyári munkát választani, amely kapcsolódik a jövőbeni tanulmányokhoz. Pályakezdőként az is fontos lesz, hogy az önéletrajzban már szerepel a szakirányú tapasztalat. Negyedjére az interjún olyan képességeket hangsúlyozzanak ki a jelöltek, amelyekre szükségük lehet az adott pozícióban: célszerű a jelentkezés előtt utánanézni a munkáltatónak és a munkakörnek: ha lehet, az ott dolgozókon keresztül, ha nem, akkor az interneten kutakodva.

Nagyon fontos az első benyomás, így az, milyen ruhában jelenik meg valaki egy interjún: általában a legfontosabb a tiszta és ápolt külső, a végletek kerülése. A kötetlenebb helyeken a fiúk hosszú, könnyű anyagból készült szövetnadrágot viselhetnek, cipőjük lehet utcai lábbeli. A lányok választhatnak egy visszafogott ruhát vagy szoknyát, fontos azonban, hogy a feltűnő minták, feliratok kerülendőek. A szoknya pedig minden esetben érjen a térd alá. A ruha kivágással érdemes vigyázni, a mélyen dekoltált felső, csőtop, miniszoknya, rövidnadrág nem interjúra való.

A pályázóknak azt is érdemes tudniuk, hogy - a piaci szereplők becslései alapján - a diákok órabére a betöltött álláshoz szükséges szaktudást figyelembe véve bruttó 733 és 2900 forint között mozog. Az iskolaszövetkezetnél a legtöbb pozícióhoz kapcsolódó órabér nagyjából bruttó 1000-1100 forint körüli.

