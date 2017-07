Dinnyebotrány: a Tesco reagált a vádakra

A hatályos versenyjogi jogszabályi környezet nem teszi lehetővé, hogy a Tesco bármilyen külső nyomás hatására változtasson árain, mert az felveti a fogyasztói árakban való megállapodás gyanúját - reagált a cég a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) felszólítására.

2017. július 7.

Az áruházlánc közleménye szerint a szabályok alapján nem áll módjában visszavonni az előre meghirdetett, a magyar dinnyeszezon kezdetét jelentő promóciót, amellyel azt kívánják biztosítani, hogy a hazai vásárlók néhány napon keresztül kedvezményes áron vásárolhassák meg idei első magyar dinnyéiket.

A vállalat hazai görögdinnyéből az idei évben várhatóan - a tavalyihoz hasonló mennyiséget - 10 ezer tonnát értékesít Magyarországon, és ugyanennyi magyar dinnye kerül majd a Tesco cseh, lengyel és szlovák áruházaiba is. A hazai áruházláncok között úttörő módon idén először magyar sárgadinnyét is értékesít az említett országokban a Tesco. Az exporttal a vállalat szintén a hazai termelőket támogatja, emellett ez a csatorna segítséget jelenthet túltermelési válság esetén is a magyar gazdák számára.

A Tesco számára kiemelten fontosak a hazai szállítók, ezért túlnyomó részben közvetlenül termelőktől, illetve termelői értékesítő szervezetektől, az ország minden jelentősebb dinnyetermesztő régiójából - Békés, Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Baranya, Bács-Kiskun és Csongrád megyékből - szerzi be a görög-, illetve sárgadinnyét - fogalmaztak a közleményben.

Megszólaltak a beszállítók

"Az elmúlt években nagyon jó és tisztességes partnerségi kapcsolatot alakítottunk ki a Tescóval. A kölcsönös előnyökön alapuló együttműködés biztos piacot, kiszámítható bevételt, és ezáltal biztonságot jelent az egész éves munkánk során. Fontosnak tartom a magyar dinnye promotálását, hiszen ez is a magyar dinnyét népszerűsíti, és növelni fogja az értékesítési volumenünket. Ezáltal jelentős bevételnövekedést érünk el, csakúgy, mint azzal, hogy a Tescón keresztül közvetlenül külföldi piacokra is eljut a terménye sok magyar termelőnek" - idézi a közlemény Bánfi Pétert a Körös Project Kft. ügyvezetőjét és tulajdonosát.

"A Tesco hazai és külföldi piacaira szállított kiváló minőségű dinnyénket a korszerű technológiával termeltük, és így minden tekintetben megfelel az áruházlánc - általánosnál jóval szigorúbb - minőségbiztosítási rendszerének. A Tesco közép-európai hálózatába kizárólag a minőségéről híres, kiemelten jól teljesítő magyar gyümölcs kerül." - mondta Dorcsinecz Balázs dombegyházi termelő.