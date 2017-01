Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Döntött a bíróság - jogsértően zárták be a Népszabadságot

Jogerősen, másodfokon is elmarasztalta a bíróság a Médiaworks Zrt.-t, amiért a cég a munkavállalók előzetes tájékoztatása nélkül döntött a lap felszámolásáról és a munkavállalók munkavégzés alóli felmentéséről. A bíróság kimondta azt is, hogy jogszerűen működött üzemi tanács a Népszabadság dolgozóit foglalkoztató cégnél.

A Népszabadság üzemi tanácsának elnöke, Danó Anna a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) segítségével indított eljárást a munkáltató Médiaworks Zrt. ellen a cég Munka Törvénykönyvét sértő eljárása miatt. A törvény értelmében a munkavállalók nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedést megelőzően legalább tizenöt nappal ki kell kérni az üzemi tanács véleményét. Ez azonban elmaradt.

Mint ismeretes, az ominózus nap reggelén a munkavállalók nem tudták fölvenni a munkát, nem férhettek hozzá saját mail boxukhoz, a lap online portálja helyén csupán a lap megszüntetésről szóló cég közlemény volt olvasható. A lap munkatársai órákkal később egy motoros futár által kézbesített, aláíratlan levélből értesültek a lap megjelenésének felfüggesztéséről, a munkájuk megszűnéséről.

November elején az elsőfokú bíróság helyt adott Danó Anna kérelmének és megállapította, hogy a Mediaworks nem dönthetett volna a lap bezárásáról a munkavállalók érdekeit képviselő üzemi tanács véleményének kikérése nélkül.

A döntést támadó fellebbezésében a Mediaworks kétségbe vonta az üzemi tanács létezését, valamint a testület elnökének a legitimációját is. Érvelésük szerint a körülmények miatt nem volt lehetőségük az üzemi tanács véleményének kikérésére, továbbá vitatták azt is, hogy a törvény értelmében egyáltalán köteles lett volna a Népszabadság munkavállalóit tájékoztatni. Ezek az érvek azonban a másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszéket sem győzték meg, a bíróság ezúttal is a Népszabadság munkavállalóinak adott igazat.

"Igazunk van, lapunk már nincs. A cég számára pedig vállalhatónak bizonyult ez a jogsértés a Népszabadság felszámolásáért - szűrte le Danó Anna, a Népszabadság üzemi tanácsának elnöke az ügy tanulságát.

"Nem áll rendelkezésünkre olyan jogi eljárás, amellyel felléphetnénk a sajtószabadságot intézményesen felszámoló médiapiaci átalakításokkal szemben. A munkavállalók törvényben biztosított jogainak érvényesítésével azonban közvetve az újságírók jogai mellett állhattunk ki. A kiadó eljárása törvénytelenségének bírósági megállapítása megmutatja, hogy még a magyar jog szerint sem.