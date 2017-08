Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Drágulnak a Volán buszai

Egy hónappal meghosszabbodik a szállítási határidő és buszonként 860 ezer forinttal emelkedik az ár a Volánbusz 180 darab, új csuklós autóbuszra kiírt tenderén.

Az ajánlatkérő Volánbusz Zrt. a keddi Közbeszerzési Értesítőben tette közzé a szerződés módosítást.

Az indok az, hogy közvetlenül a szerződés lejárta - a végső szállítási határidő előtt - tette közzé a nemzeti fejlesztési miniszter azt a rendeletét, amely előírja: a 22 főnél több utas szállításra alkalmas autóbuszt - a hagyományos tűzoltó készülék mellett - el kell látni az autóbusz motorterében keletkezett tüzek oltására alkalmas, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság engedélyével rendelkező önműködő, tűzoltó készülékkel is.

A jogszabály azzal a furcsa kitétellel élt, hogy a Magyar Közlönyben való megjelenés napján - augusztus 14-én - este 7 órakor lépett hatályba. Egyes sajtóhírek szerint a szóban forgó közbeszerzés nyertese, az Ikarus Egyedi Autóbuszgyártó Kft. lobbizta ki a rendeletet, hogy ezzel meghosszabbíthassa a szállítási határidőt.

Az eredeti szerződésben a szállítási határidő a szerződés aláírását követő 210-edik nap. Ez most úgy módosult, hogy 30 nappal, a 240-edik napra tolódott. A szerződés aláírása január 16-án volt, ekkortól kell számítani a határidőket. Miután a 30 nap alatt be kell szerelni az automata tűzoltó készülékeket is a buszokba, nem valószínű, hogy ez sokat segítene a gyártó teljesítésében.

Az eredeti ajánlatban a motor tűzvédelmére, tűzálló bevonattal ellátott tűzbiztos fal szerepelt. Az automata tűzoltó készülék a buszok 85,4 millió forintos vételárát 86 millió 260 ezer forintra növelte. Így a 180 busz végül nem 15 milliárd 372 millió, hanem 15 milliárd 526 millió forintba kerül.

