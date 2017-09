Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Dübörög a balatoni nyár: a strandok nyitva vannak

Utószezoni körkép 17 balatoni település 29 strandjának őszi működéséről. Bár a pénztárak bezártak, a strandok többsége sétányként, napozó-, beszélgetőhelyként az őszi hónapokban is nyitva áll mindenki előtt. Sok helyen még mosdó is működik a hideg idő beálltáig - számolt be a Balatontipp.

A pénteken reggel Siófok előtt, a felszín közelében mért 18,6 Celsius fokos vízhőmérséklet már nem igazán a fürdőzők kedvence. De tudni kell hozzá azt is, hogy a mélyebb rétegekben még 20 fok feletti a hőmérséklet, így az erős napsütés, könnyen felmelegíti ismét a tavat - írta balatoni körképében a portál. A vasárnapra és hétfőre ígért 30-32 fokos meleg is azt jelzi, hogy bőven maradtak tartalékai a nyárnak.

Balatonfüreden a Kisfaludy strandon már a múlt héten bezárt a pénztár, a strand sétányként, szabad strandként nyitva áll az érdeklődők előtt. A strandon egy vizesblokk is működik a hónap végig.

Alsóörsön az eredeti elképzelések szerint szeptember 3-ig működött volna a Községi strand pénztára, de az akkor rosszra fordult idő miatt már szombaton sem nyitották ki, és az idén nem is fogják. Így a strand azóta nyitott sétányként, szabadstrandként működik.

Keszthelyen is a múlthét végén bezártak a pénztárak, de a strandok nyitva vannak a sétálók vagy akár fürdőzők előtt.

További részletek a Balatontipp.hu-n olvashatók.